德國有汽車衝向人群最少30人受傷　疑犯涉蓄意襲擊被捕

德國中部城鎮福爾克馬森（Volkmarsen）一名男子2月24日駕駛汽車衝向嘉年華巡遊的人群，導致最少30人受傷，傷者包括兒童。檢察官指，疑犯涉嫌企圖謀殺被捕，暫時未知犯案動機。

德國中部城鎮福爾克馬森2月24日發生車撞人事件，手持長槍的警員在場戒備。（AP）

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疑犯為29歲的德國人，當場被捕。德國新聞網站HNA引述目擊者者，疑犯似乎針對兒童犯案，並「全速」衝向慶祝狂歡節的人群。黑森州（Hesse）內政部長博伊特（Peter Beuth）表示，近三分一的傷者是兒童。

警方發言人欣內（Henning Hinn）指出，疑犯涉嫌蓄意襲擊，約30名傷者中有8至10名傷勢嚴重，部份重傷者是兒童。《圖片報》（Bild）報道，部份傷者有生命危險。警方宣布取消黑森州其他所有嘉年華巡遊作為預防措施，但指未留意到德國其他地方有任何危險。

事發時約有1,500人聚集。德國傳媒報道，疑犯蓄意衝過警方設置的路障，衝向人群，駛前約30米後才停下。

同屬黑森州的哈瑙（Hanau）上周發生近年最嚴重的種族歧視攻擊。一名槍手殺害9人之後殺死自己的母親然後自殺。槍手曾發表仇外言論。