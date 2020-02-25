【武漢肺炎】內媒揭武漢福利院多人染疫亡　官方回應被疑避重就輕

內地媒體《財新網》日前報道指，武漢市社會福利院距離華南海鮮市場僅數百米，2019年12月至2020年2月已密集死亡多人，其中許多老人是發燒及呼吸衰竭而死。 武漢官方21日回應稱，武漢市社會福利院並未出現前述問題；不過，外界注意到，武漢方面對福利院所做的排查始於2月11日，此前發病去世人數似並未列入。有聲音質疑武漢方面此一回應是避重就輕。

武漢社會福利院工作人員小林（化名）此前對媒體透露，其所工作的科室大約有11位老人去世了，都是因為反覆發燒最後呼吸衰竭而死。她在福利院內部武漢濟民醫院六樓病房工作，經CT檢查發現肺部有感染，不過官方披露其新冠核酸檢測結果為陰性，正在進行第二次核酸檢測。

另一位在福利院工作數年的人員稱，此前在該院沒有見到過如此密集的死亡。

對此，2月21日晚，武漢市網信辦官微「武漢發佈」發布了武漢市民政局的一則「闢謠」，就武漢市社會福利院和武漢市礄口區古田融濟康養中心就最新防疫情況作出回應，稱武漢市社會福利院對於排查出來的確診、疑似病例立即向相關醫療機構轉移，沒有網上報道中所說11名老人因反覆發燒、呼吸衰竭而死的問題。不過，從武漢市社會福利院的回應看，其開始對院內人員進行實質性篩查和確診，始於2月11日之後。

福利院稱，該院先後於2月11日領取40人份、2月14日領取300人份核酸檢測採樣試管，對院內疑似人員進行採樣送檢。從2月16日起，又增加了CT排查。截至2月19日，該院累計確診病例12例，其中老人11例（含死亡1人）、職工1例；疑似病例19例，其中老人7例、職工12例，所有確診和疑似人員已送隔離點、方艙醫院和定點醫院分類救治。

這則回應統計樣本人群範圍也僅限於2月11日至2月19日接受核酸檢測者。在此之前，從2019年12月底至2020年2月19日之前，該福利院早已出現多名老人在出現發熱、胸悶、食慾不振等新冠病毒感染特徵之後去世，但「武漢發佈」對此並未進行說明。有網民指武漢方面的回應避重就輕，沒有直接回應12月至2月初福利院死亡人數的問題。

而在發佈這則「闢謠」後，武漢發佈接著又發了一條消息。消息稱，疫情期間造謠傳謠，最高可判七年有期徒刑。

《財新網》提供的一份該福利院死亡人員名單。

此後，《財新網》發布了一份其獲得的武漢福利院死亡人員名單。名單顯示，2019年12月23日至2020年2月11日，短短50天中，共15人死亡，此後到2月18日，又有4人去世，平均幾乎每3天死亡一人。

其中，死亡原因登記和感染及感梁性休克有關的為8人。名單中直到2月15日才出現第一例明確登記為死於新冠的83歲男性老者，一共6名去世老人死亡原因登記為「肺部感染」，5人發生在2月11日以前。

2月12日，一名86歲女性死者死因登記顯示為「肺部感染？」，問號的出現表明未有徹底結論。全部死者年紀大多處於80歲到90歲，有糖尿病、腦梗死、重度失能等基礎性疾病。其中另有多人死因為感染性休克、急性心肌梗死、猝死、心律失常，但據內部工作人員透露，其中出現發燒症狀的不在少數。

一位曾參與病人搶救的醫生透露，12月底搶救過一個病人，發病非常快，高燒至42度，搶救當天去世，當時醫生們判斷死因可能是感染性休克死亡，但具體感染了什麼未知。當時院方並沒詳細做過檢查，無法判斷是否為新冠病毒性肺炎，而最早的發病日期究竟何時，是否在12月初就已經發生感染，暫時也無從查對。