【武漢肺炎】抗疫報告疑流出惹熱議　聶德權首開腔稱不評論

有報章於上周六（22日）聲稱取得一份由特首辦撰寫的抗疫工作報告，報告中提及「反對派利用疫情抨擊政府」，並指「建制派沒有與政府站在同一陣線令人失望」，甚至形容「有行會成員的表現亦強差人意」。 報道刊登至今已三日，政府仍未回應傳媒就工作報告的查詢。政制及內地事務局局長聶德權今天早上（25日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》被商台首席智囊陳志雲追問報告真偽，聶德權開腔稱，所有牽涉香港政府與內地政府的溝通，他們一概不作評論。

行會成員、工聯會黃國健（中）及自由黨張宇人（右），均表示不知道有這份報告。

《蘋果日報》連日報道該份抗疫工作報告，並稱政府已於月中向中央提交，報告中提及「反對派採取反修例的抹黑、造謠等相同手段進一步攻擊特區政府的管治」，令抗疫工作「百上加斤」，又指醫護罷工是有「激進反修例分子借機鬧事」。報告內容亦有抨擊建制派，指「建制派沒有與政府站在同一陣線令人失望，以選舉理由加入批評政府行列」，並提及有個別建制派人士對特首林鄭月娥作人身攻擊，「有行會成員的表現亦強差人意」，形容政府正處於「四面受敵的困難時刻」。

《香港01》於周六就此向特首辦查詢，至今仍未有回應。聶德權今天被陳志雲追問報告時稱，所有牽涉香港政府與內地政府的溝通，他們一概不作評論，「一直而來我哋都係咁，所有牽涉香港同內地政府嘅溝通，我哋一概不作評論，亦都不會透露，一直而來，呢個原則都係一貫嘅。」

行政會議成員、工聯會黃國健日前見記者表示，未有看過相關報告，認為若有意見認為行會成員做得不夠好，會樂意虛心接受意見。另一名行政會議成員、自由黨張宇人同樣稱，不知道這份報告的存在，但作為行會成員，經常都覺得必然有改善空間。