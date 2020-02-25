【武漢肺炎】海南省：外省人員入島一律掃「健康碼」申報健康狀況

﻿據海南衛健委消息，2月24日，海南省新型冠狀肺炎疫情防控指揮部要求全省各市縣對新型冠狀肺炎疫情分區分級精準防控，外省抵海南人員一律通過「健康一碼通」，掃QR Code「健康碼」，進行健康申報管理。

消息指出，海南省要求外省抵海南人員一律在空港和海港等關口測量體溫， 並通過「健康一碼通」進行健康申報管理。「綠碼」者無需觀察，「黃碼」者推送到社區進行追蹤管理。

消息續指，海南省繼續強化社區網格化管理，城鄉社區網格員對發熱患者100%實行「黃碼」管理，即對所有發熱門診的普通患者、關口檢測到的來海南人員發熱患者，以及其他渠道發現的發熱患者，一律實行居家或集中隔離觀察，直至症狀消失，並經發熱門診醫生審核後解除隔離。

海南實行外省人員一律掃QR Code「健康碼」入島。圖為浙江杭州啟用「杭州健康碼」措施。（中新社）

消息還指出，切實做好轄區內公共場所消毒管理，對門衛室、電梯、樓道、樓梯間、公共衛生間、停車場、速遞點等公共區域和門把手、電梯按鈕等接觸頻繁部位，每日清潔消毒不少於2次。

對於復工復產企業，海南衛健委要求切實履行疫情防控工作的主體責任，嚴格做好防疫報備，同時督促外省抵海南復工人員做好健康申報，「綠碼」職工可上崗工作，「黃碼」職工要嚴格按照第5條要求做好隔離觀察，確保安全後才能上崗。

據海南衛健委通報，2月24日0至24時，海南省報告新型冠狀病毒肺炎新增確診病例0例，新增重症病例0例，新增死亡病例0例，新增出院病例10例。累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例168例，重症病例6例，死亡病例5例，出院病例116例。追蹤到密切接觸者6006人，已解除醫學觀察5315人，尚有691人正在接受集中醫學觀察。

（海南衛健委）