公司被列入經營異常名錄　海航投資回應：可能有誤會

近日，媒體從中國國家企業信用信息公示系統獲悉，海航集團旗下海航投資集團股份有限公司（簡稱海航投資）因公示企業信息隱瞞真實情況、弄虛作假被大連市市場監督管理局列入經營異常名錄。對此，海航投資表示，可能和工商部門「有誤會」。

海航投資為海航集團核心產業集團之一。（VCG）

據內媒《每日經濟新聞》2月25日報道，海航投資相關人士就上述事件回應稱，初步了解的情況是可能和工商部門有誤會，因為填報數據分單體公司和合並報表兩個數據，目前兩個數據都沒有問題。

海航投資相關人士進一步指出，公司給工商部門報的一直是單體公司的數據，這次報的數據應該也是單體公司的數據，這次可能是有人對數據有疑問，所以工商部門又看了公司年報的數據，但年報數據是合併報表的數據，所以之間可能有誤會。

其還表示，後續他們會和工商部門溝通解釋，也許會發公告澄清，看公告表述。

據海航投資2019年業績預告顯示，預計2019年歸屬於上市公司股東的淨利潤為3,571.41萬元人民幣至4,568.59萬元人民幣，比上年同期的3.49億元人民幣下滑很多。

對於業績大幅下滑的原因，海航投資表示，主要因股權轉讓形成的投資收益按年減少，致使利潤下降。據悉，2018年，海航投資實現投資收益約4.56億元人民幣，主要系完成上海前灘項目公司股權的轉讓。

海航投資官網顯示，目前該公司的主要業務領域為投資、基金、保險、房地產、養老、大健康六大板塊。控股股東為海航資本集團有限公司，為海航集團的核心產業集團之一。