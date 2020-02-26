【武漢肺炎】外交部：中國將向衛生系統較弱國家提供幫助

新冠肺炎疫情仍在持續，並開始在全球範圍內蔓延。對此，世衛組織擔憂病毒會在衛生系統較弱的國家傳播，並呼籲國際社會支持那些最脆弱的國家。 2月25日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，對於世衛組織的呼籲，中方將向那些衛生系統較弱國家提供力所能及的支持。

2月22日，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在非盟緊急衛生部長會議上發表視頻講話稱，世衛組織仍擔憂新冠肺炎疫情在衛生系統較弱的國家傳播，呼籲國際社會支持那些最脆弱的國家。

趙立堅在中國外交部例行記者會上表示，將向衛生系統較弱國家提供幫助。（中國外交部官網）

趙立堅表示，自新冠肺炎疫情發生以來，中國政府和人民全力以赴抗擊疫情。採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，事實證明，防控工作已取得顯著成效，正如譚德塞指出，中國強有力的舉措既控制了疫情在中國境內擴散，也阻止了疫情向其他國家蔓延，為全球疫情防控贏得了時間。

他表示，在抗擊疫情的過程中，許多非洲國家雖然自身條件有限，仍第一時間向中方提供了寶貴的支持和幫助。

趙立堅表示，「滴水之恩當以湧泉相報」是中華民族的優良傳統，中方將銘記這份友情和幫助，繼續落實好共建「一帶一路」和中非合作論壇北京峰會成果，向那些衛生系統較弱國家提供力所能及的支持，幫助他們增強疫情防控能力，維護地區和全球的公共衛生安全。

針對目前意大利、韓國、伊朗等國新冠肺炎疫情擴大，趙立堅表示，中方正密切關注韓國、意大利、伊朗等國國內新冠肺炎疫情發展，對此感同身受。

他說，疫情發生以來，這些國家的政府和人民為中國人民抗擊疫情提供了支持和幫助，中方對此深表感謝。中方願在努力抗擊本國疫情的同時，同上述國家分享信息和經驗，並根據他們的需要，提供力所能及的支持和幫助。