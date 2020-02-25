【武漢肺炎】廣州13名患者出院後檢測復陽　專家：大便或帶病毒

在2月25日（周二）召開的廣州市政府新聞發布會上，針對近期出現的幾例出院病人的核酸測試復陽問題，廣州市第八人民醫院感染病中心深切治療部主任李粵平表示，他們在對出院病例隨訪時發現，復陽患者有13例。 李粵平指，雖然復陽病例的核酸檢測呈陽性，這些病例的大便裏可能帶一點病毒，但從技術上很難區分是活病毒還是死病毒，所以對於病毒的防控，還需要嚴防死守。

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據李粵平表示，在隨訪中也發現，與復陽病例密切接觸者檢測也全是陰性，「我們對密切接觸的104個人進行測試發現，現在做出來全部陰性，而且這部分患者（指13例復陽患人）也沒有出現徵狀再次加重的情況，就是說已經沒有徵狀了。大便裏可能帶一點病毒，但是大便裏的病毒到底是活病毒還是死病毒，技術上很難區分。」

此前，廣州市第八人民醫院感染科主任蔡衛平曾在接受媒體採訪時透露，通過隨訪發現，在廣州出院的病患中，也有少數出院後，肛拭子核酸檢測轉成陽性的病患。蔡衛平說：「有可能是出院者體內依然還有病毒或者是病毒基因片段，是否具有傳染性還不能確定。新冠病毒是新的病原體，我們的認識還有一個完善過程。」

蔡衛平又表示，必須強調的一點是，出院病患的隨訪過程同時加做了肺部影像檢查， 電腦斷層掃描提示他們的肺部炎症在改善，還沒有看到再加重的。這種現象不能算是復發。

李粵平25日也提到，由於新冠病毒是新病毒，病人出院後繼續隔離仍有必要。李粵平說：「對於目前的出院病患，現已安排由各區的疾病預防控制中心安排另一家醫院再對其隔離14天，直到咽拭子和肛拭子連續兩次陰性才能夠回家。」李粵平又稱，新病毒會在腸道、下呼吸道待多久還未知，大家仍需要保持敬畏之心。

（ 南方+/羊城派客戶端）