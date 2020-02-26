【武漢肺炎】中央政法委：防疫執法要同時體現嚴厲打擊和人文關懷

新型冠狀病毒疫情持續，期間曾發生防疫人員粗暴執法現象，引發爭議。 中央政法委副秘書長王洪祥今日（26日）上午在國務院新聞辦記者會上強調，要保障疫情防控和復工復產在法治的軌道上運行，對於過程中出現的犯罪和糾紛，要精準執法，既體現嚴厲打擊，又體現人文關懷。

據悉，中央政法委日前會同最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部制定了《關於政法機關依法保障疫情防控期間復工復產的意見》（下稱《意見》）。

王洪祥表示，現在，各地有一些企業陸續復工復產，過程中可能會遇到法律問題，對此，上述《意見》以相關法律和基本政策為依據，重點圍繞如何完善法規政策、如何規範執法司法、如何調處化解矛盾糾紛、如何提供優質高效的政法公共服務等方面，提出了工作舉措和具體要求。

中央政法委副秘書長王洪祥。（直播截圖）

他介紹，《意見》突出法治導向，注重措施的合法性。針對疫情防控、復工復產中已經發生或者可能發生的執法司法問題，按照刑事訴訟法、治安管理處罰法等法律法規的基本精神、基本原則和基本規定，進一步細化明晰執法司法標準和程序。《意見》還注重措施的針對性。針對疫情防控、復工復產、員工返崗、就業中面臨的一些新的情況新的問題，特別是急需的法治服務需求和保障，指導各級政法機關進一步提高政法公共服務水平，落實便民利民措施。

他續指，《意見》亦突出精準導向，注重措施的正當性，一手嚴厲打擊，一手「溫情執法」，區別疫情防控和復工復產中出現的嚴重犯罪、一般違法犯罪和企業、民間發生的各類糾紛等各種不同的情況，確立嚴格的執法司法政策與標準、界限，該嚴懲的要依法從重從快懲處，該從寬的要依法從寬，嚴防過度執法、粗暴執法。

另外，在同場記者會上，公安部副部長杜航偉表示，會盡快糾正、制止疫情防控期間簡單粗暴執法，努力做到語言行為文明規範，理性、平和、文明執法。

早前報道，四川一名村民遇截查時抱怨，遭警員壓制喝問「服不服」：

（國新辦記者會）