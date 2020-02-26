【倫常慘案】四川13歲男童因家庭瑣事弒母　自行打電話報警

四川眉山市發生倫常慘案。一名13歲的中學生趁母親熟睡時，以刀將其殺害，然後打電話報警自首。案件正在進一步偵辦中。

警方通報指，13歲劉姓男童弒母後，自行打電話報警。（微博）

綜合傳媒報道，事發於2月25日凌晨，家住眉山市東坡區的13歲劉姓男童，疑因24日晚在家中因家庭瑣事與母親發生爭吵，便趁對方熟睡之際，持菜刀將她殺害。劉姓男童弒母後，自行打電話報警自首。

據報道，死者姓卓，36歲，遺體已送往殯儀館。其丈夫，即劉姓男童的父親早年已去世。

警方通報指，劉姓男童已被帶走調查，此案正在進一步偵辦中。

未達刑事責任年齡料不獲刑罰

由於中國現行《刑法》規定，完全負刑事責任年齡是16歲，相對負刑事責任年齡是14歲；而不滿14歲的人，不管實施何種危害社會的行為，都不負刑事責任，即為完全不負刑事責任年齡。本案劉姓男童年僅13歲，相信最終不會獲刑事處罰。

早前報道，遼寧大連就有一名13歲男童涉嫌企圖性侵一名10歲女童，遭拒絕後用刀將對方捅死。由於疑兇未達到法定刑事責任年齡，警方依法不予追究刑事責任，於去年（2019年）10月決定對其進行收容教養3年。警方當時表示，對其收容教養是目前法律框架內最嚴厲的措施。

去年年底，大連一名13歲男童，用刀將一名10歲女童殺害：