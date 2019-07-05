【倫常慘案】怨恨不服管教　廣東漢狠殺8歲繼子再拋屍化糞池

據《澎湃新聞》報道，廣東江門開平市一名8歲關姓男童在周一（1日）凌晨失蹤。兩日後，關童的屍體在一處廢棄小學化糞池中被找到，證實屬於他殺。 警方在周五（5日）通報，指殺害關童的疑犯是其繼父關某敏，目前已被刑事拘留。關某敏經審訊後供述稱，他怨恨關童不服管教，因此狠下心腸將其殺死。

男童失蹤後，其家人曾發布尋人啟事。（微博）

據關童家人此前發布的尋人消息顯示，關童於7月1日早上在開平市赤坎鎮紅溪長安村失蹤，走失時間段為7月1日凌晨1時至5時30分，失蹤時應是「全身上下僅穿一條睡褲，也沒有穿鞋子。」關童失蹤後，當地多間媒體曾報導尋人，引起廣泛關注。

關童家人指，關童與父母、祖父同住，6月30日晚上正常在自己的臥室睡覺，翌日清晨5時30分左右，有村民路過關家提醒「大門是打開的」，隨後就發現失蹤，但關童睡覺前脫下的衣物、鞋子還在房間內。

家人確定睡覺前大門是鎖上，事後未發現大門有被撬痕跡，家門附近的閉路電視也亦發現關童的身影。失蹤事件傳開後，當地村民、義工、救援隊等都參與過尋人，也用無人機搜尋過。

男童屍體被塞入一個化肥袋內。（影片截圖）

至周三（3日），開平警方在赤坎鎮某廢棄小學的廁所化糞池裏撈起一個大型肥料袋，打開後發現一具男童屍體，證實就是失蹤多日的關童。發現關童的化糞池，離關家僅一兩百米。

據當地村民透露，關童媽媽帶着兒子嫁至當地，並與關某敏育有一女。但新組建的家庭內部關係較為複雜，有村民亦留意到，此前關童有被家人毆打的情況。

（綜合報道）