【倫常慘案】不滿丈夫與前妻關係曖昧　四川婦毒殺繼子被判處死刑

四川遂寧中院日前開庭審理一宗毒殺繼子的倫常慘案，年僅7歲大的受害人鄒某，被繼母陳某餵服混有農藥的礦泉水後，再被繼曾外祖母嚴某藏於一處廢棄涵洞，最終經搶救無效死亡。 陳某被法院以故意殺人罪判處死刑，嚴某則被以故意殺人罪判處有期徒刑11年。陳某在庭上指，狠下殺手是因不滿丈夫與前妻的曖昧關係。

陳某當時騎車帶上鄒某到親戚家拜年。（紅星新聞）

案發今年2月7日下午，陳某騎車帶上鄒某到親戚家拜年，期間在路上停車，並讓鄒某飲用混有農藥的礦泉水。鄒某毒發後，陳某就讓外祖母嚴某將鄒某掩埋。嚴某將鄒某藏到住家後方四五百米處的一個廢棄涵洞。事後經鑑定，鄒某因農業「敵敵畏」中毒死亡。

據了解，陳某與鄒某父親是初中同學，兩人於2017年重新聯繫上，隨後就在翌年2月結婚。鄒某父親與前妻育有一子一女，陳某亦與跟前夫育有兩個兒子。陳某與鄒某父親結婚後，後者出外務工，前者則與鄒某及鄒某祖母一起生活。鄒某祖母透露，陳某與前夫離婚後獲判得長子撫養，最初半年，陳某有將長子帶到鄒家生活，但後來又送回去長子祖母家，理由是「擔心我給她帶不好。」

雖然陳某在庭上指，毒殺鄒某是因不滿丈夫與前妻的曖昧關係。但鄒某祖母坦言，前妻要來看望鄒某，一般都會先與陳某聯繫，獲得同意才會過來。鄒某祖母又指，鄒家待陳某不錯，少有爭執，陳某有要求都會盡量滿足。

（紅星新聞）