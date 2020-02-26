【武漢肺炎】對日韓入境限制措施被指反應過度　中方：疫情無國界

中國局地對日韓入境人員採取限制措施，被質疑反應過度。對此，中方回應稱，疫情無國界，必要措施是維護公民生命安全。

韓國已經成為除日本鑽石號郵輪之外的最大海外疫情發生國。（Reuters）

2月26日的中國外交部例行記者會上，針對上述問題，發言人趙立堅回應稱，當前中日韓三國都處在全力抗擊疫情的關鍵時期。中方對韓國、日本國內疫情感同身受，對韓國和日本人民表示誠摯慰問。

趙立堅表示，疫情發生以來，韓日兩國政府和社會各界給予中方大力支持和援助，中方對此深表感謝。中方願投桃報李，在抗擊本國疫情的同時，同包括韓日在內的國際社會分享信息和經驗，也願向韓日兩國提供力所能及的幫助。

趙立堅指出，疫情沒有國界。近期一些國家為加強疫情防控，針對人員出入境採取了一些必要措施，主要出發點大都是維護本國和外國公民的身體健康和生命安全，維護地區和全球公共衛生安全。只要這些措施是科學、專業和適度的，大家都應該能理解。

趙立堅強調，中國防控疫情的重要經驗之一是少出門、不聚集，最大限度減少交叉感染的風險。中方願同韓日雙方一道開展聯防聯控，加強口岸防控措施，減少不必要的旅行。

隨着中國疫情基本得到控制，境內新增疑似、確診等數據都在持續向好之際。山東、遼寧、吉林等與日韓往來頻密地區，在內防擴散的基礎上，不得不加上防止境外疫情倒灌的風險。

為防止疫情輸入，目前包括吉林延邊、遼寧大連、山東青島和威海等地都制定了相關預案。

2月24日，吉林延邊州對從韓國來延人員由各縣（市）統一接送，相關人員的親友及其他社會車輛不允許到機場迎接；州內景點暫不開放，各旅行社不接團、組團，尤其是不接韓國旅遊團。

威海自25日起，日韓等國入境者統一免費集中居住14天；煙台、青島嚴格防控境外疫情輸入；瀋陽要求經韓國返回的中國籍人員採取居家隔離與集中安置相結合的防控措施，隔離時間均為14天。