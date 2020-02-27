【新冠肺炎】鍾南山：有信心4月底基本控制　疫情不一定中國發源

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情持續。中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山，今日（27日）上午在廣州醫科大學出席廣東省舉辦的疫情防控專場新聞通氣會時表示，有信心4月底基本控制疫情，目前疫情蔓延很快的國家可參考中國的方案，做到早發現、早隔離。

中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山，今日（27日）上午在廣州醫科大學出席廣東省舉辦的疫情防控專場新聞通氣會。（新華視頻）

鍾南山表示，根據其團隊在傳統模型基礎上加上影響因素，國家強力干預和春節後的回程高峰消除後，預測高峰應該在2月中接近2月底。到了2月15日，數字果然下來了。其團隊更接近國外權威的預測值。「我們有信心，4月底基本控制。」

對於如何判斷當前的疫情形勢，他指出，當時國外預測中國是5月底，當時是群防群治，現在是聯防聯控，更提高一級了。「在這樣的情況下，中國在達到高峰之後很快就下來了，這個機制是很難得的，蔓延很快的國家可以參考中國的方案，做到早發現、早隔離，這個很關鍵。」

鍾南山表示，有信心4月底基本控制疫情。（新華視頻）

已治癒病人一般不會再感染

鍾南山稱，1月20日提出人傳人，對控制疫情起到很重要的作用。目前武漢的病情極為嚴重，外地傳染非常快。目前首先是研判，在中國，只有在武漢出現大規模爆發，在廣東等其他城市並不是大規模爆發。目前判斷RO值是在2到3之間（即一人可傳染2-3人）。目前重症病人傳染性更高，輕症更低一些，但是傳染非常快。希望武漢本身一定要控制，同時首先要解決全國的疫情。

對於病毒的發源，鍾南山表示，對疫情的預測，他們首先考慮中國，沒考慮國外，現在國外出現一些情況，「疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國。」

對於一些已治癒病人的排泄物中或器官中檢測出病毒，鍾南山表示，如果病人體內出現足夠量的抗體，一般不會再感染。至於它的腸道糞便有殘餘病毒，還會不會再傳染其他人，仍有待觀察。

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