【新冠肺炎】鍾南山：疫情不一定源於中國　但也不能斷定來自國外

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情持續。中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山，今早（27日）在記者會上表示，疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國。 鍾南山在會後就其言論補充道，也不能就此判斷疫情是來自國外。

鍾南山（中）在會後就其言論補充道，也不能就此判斷疫情是來自國外。（中新社）

就「疫情不一定源於中國」一說，有人疑問這是否意味著新冠肺炎的「零號病人」也有可能在國外，是通過輸入來到中國的。

對此，鍾南山在會後補充，從科研角度看，「首先發現」和「發源」不能劃上等號，但也不能就此判斷疫情是來自國外。只有對新冠病毒進行溯源，有了結果，才可能回答這個問題。

病毒從哪裡來還是存疑

另一方面，鍾南山在今早的記者會上表示，病毒80%都是從動物來的，尤其是南方野生動物很多，所攜帶的病毒會傳染給人。新冠病毒的宿主一個就是蝙蝠，還有穿山甲，華南農業大學的研究顯示穿山甲身上具有高度同源性的病毒。

他認為，現在應該禁止吃野生動物，特別在廣東，野生動物攜帶病毒不會產生疾病，但會傳染人。「吃野生動物本來就是人類的陋習，之前沒東西吃，吃野生動物，現在就不要吃了。」

他表示，這一次也是一個極大的教訓。如果在十二月初或者一月初能夠採取嚴格的防控措施，病人會大大減少。「現在已經是人傳人了，但這個病毒從哪裡來還是存疑。」