【新冠肺炎】80名韓國旅客飛抵成都被放行惹議　當局安排居家隔離

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，其中韓國確診病例近日激增至逾1700宗，引起國際關注。中韓人員交流頻繁，中國多個省市憂慮韓國疫情會「反向輸入」，已升級對從韓國入境人士的檢疫措施，並要求隔離觀察。 周三（26日）深夜，韓亞航空的一個航班共159人抵達四川成都，其中韓國籍旅客有80人左右。該航班上的乘客通過體溫檢測後被放行，未採取相關隔離措施。 事件其後引起質疑，成都市疾控中心於周四（27日）表示，已安排這80名韓籍旅客在成都住所自行隔離14天。

中國多個省市近日在機場等邊境口岸加強對入境人員的檢疫措施。圖為2月25日，工作人員在青島流亭國際機場國際到達大廳維持秩序。（新華社）

綜合內媒報道，成都的韓亞航空OZ323航班，共入境159人（其中外籍人士84人）。一名成都雙流機場工作人員透露，該航班於周三晚從首爾到達成都，因疫情防控要求，機場對該航班進行特別處置。機位安排上，該航班被拉到了遠機位停靠，該機位不在航站樓裏面，與機場其他旅客隔離。

該工作人員表示，航班上的旅客體溫檢測顯示正常。此外，旅客在入境海關處填寫了詳細的健康申報卡，留下個人信息和在成都的住處，其後就被放行。對於未採取隔離及留觀措施的質疑，工作人員稱，正常的防控流程已走完，機場沒有權力對於體溫正常的旅客進行隔離。

2月25日，工作人員在青島流亭國際機場廊橋口檢查旅客證件。（新華社）

成都市疾控中心後來表示，已安排該航班80名旅客在成都住所自行隔離14天，由所在社區進行管理。對於後續是否會採取集中隔離，成都市疾控中心工作人員稱暫未有通知。

據悉，成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周三曾舉行會議，要求嚴格落實防控措施，加強對所有入境人員的管理工作，堅持一視同仁，強化入境管理，嚴格管控措施，嚴防疫情輸入，高度警惕和防範海外疫情「倒灌」風險，嚴格落實入境人員體溫檢測、居家或集中隔離等措施，主動做好外籍人士的服務保障工作。

（封面新聞/新京報）