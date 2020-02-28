【孫楊禁賽8年】孫楊堅信清白提出上訴　內地網民留言力撐

國際體育仲裁法庭（CAS）周五（28日）下午公布世界反禁藥組織（WADA）控訴中國著名游泳運動員孫楊及國際泳聯（FINA）的仲裁結果，法庭裁決孫楊有罪，自即日起禁賽八年。孫楊恐怕無緣即將舉行的東京奧運，甚至賠上整個運動員生涯。 對於裁決結果，中國游泳協會發聲明指深表遺憾，支持孫楊繼續以法律手段維護合法權益。與此同時，孫楊可在30天之內上訴至瑞士聯邦最高法院，孫楊亦已回應指感到震驚及憤怒，已委託律師提出上訴，「我堅信自己的清白！堅信事實必定戰勝謊言！」

孫楊此前在瑞士出席國際體育仲裁法庭就該案舉行的公開聽證會。（中新社）

事緣於2018年9月4日，WADA委託國際藥檢管理機構（IDTM）前往孫楊位於浙江杭州的住所進行賽外突擊藥檢。孫楊質疑登門的藥檢人員未持有有效授權文件，拒絕提供血液及尿液樣本，藥檢未能完成。更甚者，孫楊被指讓保鑣砸碎已密封的血液樣本，以及撕毀藥檢表格，是「暴力抗檢」。

對於裁決結果，一眾內地網民在微博上留言表態力撐孫楊，又質疑禁賽八年的懲罰過重，「這簡直就是強制退役了」、「檢測方程序都不正規，憑啥接受檢測」、「支持大白楊上訴」、「職業生涯毀了？全國人民支持申訴！」，甚至連著名央視體育解說員韓喬生發文支持孫楊上訴。

至於WADA就發聲明表示歡迎裁決，直言過去小心翻查國際泳聯的條例後，發現是存在錯誤及漏洞，「今天仲裁法庭的判決已證明了結果」。聲明又指今後會繼續全力檢閱審查結果，包括任何違反反禁藥個案的判決。

孫楊被裁定有罪，判罰禁賽八年。（中新社）

值得一提是，據內地傳媒此前指出，有鑑於瑞士聯邦最高法院撤銷國際體育仲裁法庭裁決的先例十分罕見且翻案率極低，一般情況下國際體育仲裁法庭的裁決，已是全案的終審結果。報道更提及，裁決其中一個重點對當晚孫楊的藥檢，若認定是因文件不合規格而無效，會否導致此前使用相同文件進行的禁藥檢測都失效，從而引發大規定申訴潮。

（綜合報道）