【游泳】孫楊公開挑釁死敵　諷賀頓「缺乏媽媽的管教」

孫楊連月受禁藥風波纏身，惟從近日的行為舉止所見，他並未因事件受任何影響，反之頻頻找到機會吐出真言。上周這名中國泳壇明星出席內地節目《吐槽大會》時，隔空向曾拒絕在頒獎典禮與他同台及合影的澳州泳手賀頓挑釁，揚言「你們游得再快一點，就能喝到我美味的洗腳水了」。

孫楊上周出席內地節目《吐槽大會》時，隔空向曾拒絕在頒獎典禮與他同台及合影的澳州泳手賀頓挑釁。（網上截圖）

孫楊的禁藥風波由2018年尾展開，上月中更需在瑞士出席超過12小時的公開聽證會，裁決將待明年奧運前公布。這名「泳壇熱話」國手其後多次就事件於微博發言，指「一隻黑手在操控輿論」、「孫楊就是有問題，你的證據呢？」，其言論惹來外界對事件更大的關注。

7月世錦賽，賀頓拒絕跟孫楊同站一起，全程目無表情。（美聯社）

這名「不吐不快」的中國泳手，上周更於內地清談節目《吐槽大會》向死敵發表挑釁性言論。孫楊首先表示不願意把時間浪費在詆毀自己的人身上，並強調禁藥一事自己清白：「優秀的運動員可以沒有顏值，也可以沒有獎牌，也可以沒有各種各樣花色泳褲，但是，比賽不可以沒有實力，檢查不可以沒有執照，大家都很關心我的聽證會，清者自清，快者自快，慢者自慢。」

孫楊「吐槽」逐個睇（按圖放大）

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其後他向在7月世錦賽拒絕在頒獎典禮與他同台及合影的澳州泳手賀頓及曾在Instagram留言「Go away China」的英國泳手蓋伊放話說道：「賀頓就是缺乏媽媽的管教；某些居心叵測希望我聽證會有不好結果的選手，我只想和你們說，好好訓練，賀頓、蓋伊你們游得再快一點，就能喝到我美味的洗腳水了。」

孫楊生涯十大爭議回顧（按圖放大）

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有趣的是，這次言論在內地引起兩極回響。有內地傳媒以「孫楊霸氣喊話賀頓」標題，亦有粉絲認為偶像只是一吐烏氣；但也有網民留言指「有點過了，知道點到為止嗎？只有心虛的人廢話連篇」、「有點腦子，這時候低調點吧，做人留一線，日後好相見」。