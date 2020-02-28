【新冠肺炎】來自武漢夫婦謊報行蹤遭新加坡起訴　中國外交部回應

近日，一對來自中國武漢的夫婦因謊報行蹤遭新加坡政府起訴。對此，中國外交部進行了回應。

中國外交部於2月28日舉行例行記者會，有記者就上述事件提問，「一對中國夫婦今天因違反新加坡《傳染病法》而被起訴。此類事件是否首次發生？中方對此有何評論？」

中國外交部發言人趙立堅回應稱，中方注意到有關報道。據瞭解，有關案件正在調查處理中。

疫情下的新加坡，各處均較以往冷清。（路透）

他進一步表示，新冠肺炎疫情期間，中國駐相關國家使領館已發佈通知，要求海外中國公民了解當地疫情防控法律法規和相關措施，積極配合當地疫情防控工作。中國駐新加坡大使館已要求新方依法公正處理有關案件，及時向中方通報有關情況。

據新加坡亞洲新聞頻道（CNA）報道，2月28日，一名來自武漢的男子和他的妻子在新加坡被起訴。根據新加坡《傳染病法》，他們將以妨礙衛生官員控制新型冠狀病毒傳播的罪名被起訴。這是新加坡爆發新冠肺炎疫情以來，首宗依《傳染病法》被起訴的案件。

據報道，來自湖北武漢的一名中國籍38歲男子胡某（音譯），於1月22日抵達新加坡，並於1月31日被證實感染了新型冠狀病毒。他的妻子石某（音譯）是一名居住在新加坡的36歲中國籍公民。

根據新加坡衛生部的一份聲明顯示，胡某和石某在1月22日至29日期間向衛生部官員提供了有關他們行蹤的虛假信息。

2月1日，石某的丈夫被確認是感染者後，新加坡衛生部門還曾向石某下達了隔離令。在石某被隔離期間，新加坡衛生部門再次詢問了石某，但石某再次向他們撒了謊。除此之外，新加坡媒體稱她也沒有遵守隔離令。

對此，新加坡衛生部門表示，已經掌握他們的實際行蹤，但考慮到不實訊息可能帶來的嚴重後果，以及對公眾健康造成的風險，決定起訴他們。

【疫情下的新加坡】建築工人正通過體溫監測關卡。（路透）

目前，胡某已經從病毒感染中恢復並於2月19日出院，他將被控一項妨礙追蹤接觸者的罪名，而其妻子石某將被控三項妨礙衛生官員工作的罪名，以及另一項未能遵守隔離條件的罪名。如果罪名成立，夫妻二人都將面臨最多6個月的監禁或最高1萬新加坡元的罰款，或者兩項罪名並罰。

此外，新加坡本地一名45歲男性，由於近期去過中國大陸，於2月20日返回新加坡後，收到了居家隔離14天的隔離令。但在其隔離期間，男子未接聽執法人員電話。後來，執法人員上門時發現該男子並不在其居所內。

2月23日，該男子現身機場並試圖離開新加坡。在遭到新加坡移民與關卡局警告後，男子依然執意出境。隨後，新加坡移民與關卡局拒絕了該男子的再入境準證申請。也就是，他已經被新加坡取消綠卡資格，而且終身不得入境新加坡。

對於當下疫情形勢，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於近日在日內瓦表示，現在中國以外地區才是最大擔憂，全球疫情處於關鍵時刻，病毒不分國界和種族，也與一個國家的GDP或發展水平無關，每個國家都需要準備好。據世衛組織評估，目前全球有大約30至40個國家面臨新冠肺炎傳播的高風險。