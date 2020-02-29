內地網絡新規3月1日起實施　嚴禁網絡暴力、人肉搜索

3月1日起，《網絡信息內容生態治理規定》（以下簡稱《規定》）將在內地開始實行。規定明確，網絡信息內容服務使用者和生產者、平台，不得開展網絡暴力、人肉搜索、深度偽造、流量造假、操縱帳號等違法活動。 此外，網絡內容生產者應防範和抵制製作、複製、發佈含有使用誇張標題、內容與標題嚴重不符和炒作緋聞、醜聞、劣跡等不良信息等。

去年12月，國家互聯網信息辦公室（網信辦）發布了《規定》，並表示《規定》旨在營造良好網路生態，保障公民、法人和其他組織的合法權益，維護國家安全和公共利益。

《規定》提出，鼓勵網絡信息內容生產者製作、複製、發佈含有「宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，全面準確生動解讀中國特色社會主義道路、理論、制度、文化」和「弘揚社會主義核心價值觀，宣傳優秀道德文化和時代精神，充分展現中華民族昂揚向上精神風貌」等內容的正能量信息。網絡信息內容生產者不得製作、複製、發佈含有「危害國家安全，洩露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一」和「損害國家榮譽和利益」等內容的違法信息，應當採取措施，防範和抵制製作、複製、發佈含有「使用誇張標題，內容與標題嚴重不符」和「炒作緋聞、醜聞、劣跡」等內容的不良信息。

《規定》強調，網絡信息內容服務平台應當履行信息內容管理主體責任，加強本平臺網絡信息內容生態治理，培育積極健康、向上向善的網絡文化。網絡信息內容服務平臺應當建立網絡信息內容生態治理機制，制定本平臺網絡信息內容生態治理細則，健全用戶註冊、帳號管理、信息發佈審核、跟帖評論審核、版面頁面生態管理、即時巡查、應急處置和網絡謠言、黑色產業鏈信息處置等制度。