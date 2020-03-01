【新冠肺炎】內地團隊成功完成新冠患者雙肺移植手術　為全球首例

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，內地有患者的雙肺功能因此嚴重受損。 據內媒《北京青年報》報道，中日友好醫院肺移植科主任、南京醫科大學附屬無錫人民醫院副院長陳靜瑜率領的團隊於2月29日（上周六）在無錫成功進行全球首例新冠肺炎病例雙肺移植手術。

接受雙肺移植手術的新冠肺炎病例為江蘇省一名59歲男子，該男子於1月23日發病，1月26日確診，其後轉至無錫市傳染病醫院。病人經氣管插管、人工肺（ECMO）和藥物治療後，連續核酸檢測呈陰性，但雙肺功能已嚴重受損且不可逆。

在2月29日，歷經5個小時，陳靜瑜率領的團隊成功完成雙肺移植手術。截至目前，該病人手術後已經清醒，移植雙肺功能氧合良好，生命體徵平穩。

陳靜瑜表示，新冠肺炎病例接受肺移植手術最主要有三個醫學前提條件：一是病人經呼吸機及人工肺維持，雙肺呼吸衰竭不可逆；二是核酸檢測連續多次呈陰性；三是其他臟器功能基本正常，全身狀況能夠承受肺移植手術。

手術風險大 醫護人員需全程穿防護服

陳靜瑜又稱，「這類手術風險很大，移植醫護人員要在負壓手術室間、全程穿著隔離防護服開展手術，對心理和體力考驗極大」。下一步團隊將密切維護好病人，做好移植後抗排斥、抗感染後續治療，總結經驗為更多晚期的新冠肺炎危重症病例救治打開希望之門。

（《北京青年報》）