【亞非蝗禍】沙漠蝗或從滇藏疆入侵中國　林草局發緊急防控通知

蝗蟲肆虐東非，蔓延巴基斯坦及印度等亞洲國家，中國日前已派出蝗災防治工作組赴巴基斯坦援助。 面對沙漠蝗入侵中國的風險，國家林業和草原局（林草局）發出緊急通知，要求各地做好沙漠蝗及其它草原蝗災的防控工作。

2月15日，巴基斯坦東部旁遮普省奧卡拉地區有大量蝗蟲肆虐。（新華社）

林草局向各地林業和草原主管部門發出通知，當中提及，沙漠蝗已從東非蔓延至印度和巴基斯坦，中國面臨著沙漠蝗侵入的風險。為有效應對沙漠蝗侵入的風險，切實做好沙漠蝗及其它草原蝗災的防控工作，作出多項要求。

通知寫道，雖然專家認為沙漠蝗侵入中國境內成災的風險較低，但一旦侵入，將面臨發生規律未知、監測技術缺乏、防控困難等諸多不確定性。各級林業和草原主管部門要牢固樹立底線思維意識，決不能有任何思想麻痺，掉以輕心。要切實履行行業管理責任。嚴防由於管理懈怠而發生蝗災，切實維護草原生態安全。

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通知要求，要加強監測監控，及時掌握沙漠蝗的國際國內災情動態。經專家研判，如果氣候條件適宜，沙漠蝗存在從巴基斯坦和印度直接侵入西藏，或者經緬甸侵入雲南，或者經哈薩克斯坦侵入新疆的風險。雲南、西藏、新疆等與印度、巴基斯坦、緬甸接壤的省區，要高度關注、密切監測沙漠蝗的變化動態，在可能遷飛路徑上佈置監測點，切實做好邊境地區的沙漠蝗監控工作。

通知提到，該局已成立「草原蝗災防治指揮部」，將抓緊研究制定全國草原蝗災防控應急預案，有關省區也要根據工作需要，及時成立和完善本地區草原蝗災防控指揮機構及蝗災防控專家指導組，及時制定防控預案。同時要加強蝗災防控物質裝備和相關技術的科學研究，不斷豐富防控手段，優化防控措施；並加強預案演練工作，一旦出現災情，能夠迅速響應，最大限度減少災害損失。

通知又道，針對2020年國內外蝗情的複雜形勢，該局擬於3月份召開全國草原蝗災趨勢會商會，分析研判草原蝗災的發生風險，及時部署做好草原蝗災防控工作。

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