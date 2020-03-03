【新冠肺炎】內地周一新增確診病例125宗　累計確診病例逾8萬

撰文：蘇子牧
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，據國家衛健委最新消息，周一（2日）0至24時，內地新增確診病例125宗，新增死亡病例31宗（全為湖北），新增疑似病例129宗。
當日新增治癒出院病例2742宗，解除醫學觀察的密切接觸者7650人，重症病例減少304宗。
新冠肺炎疫情情況趨於好轉，中共高層開始聚焦疫苗研發。（新華社）
衛健委指出，截至3月2日24時，內地31個省份和新疆生產建設兵團現有確診病例30004例（其中重症病例6806例），累計治癒出院病例47204例，累計死亡病例2943例，累計報告確診病例80151例，現有疑似病例587例。累計追蹤到密切接觸者664899人，尚在醫學觀察的密切接觸者40651人。
其中，湖北新增確診病例114例（武漢111例），新增治癒出院病例2,410例（武漢1846例），新增死亡病例31例（武漢24例），現有確診病例28,216例（武漢24144例），其中重症病例6,593例（武漢6020例）。累計治癒出院病例36167例（武漢23031例），累計死亡病例2,834例（武漢2251例），累計確診病例67217例（武漢49426例）。新增疑似病例64例（武漢62例），現有疑似病例434例（武漢316例）。
（國家衛健委）