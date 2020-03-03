中國075型二號艦成型最新照曝光　完成艦島吊裝　下水或為期不遠

隨着新冠肺炎疫情形勢趨緩，中國經濟重鎮上海復工復產得以較為順利地進行，3月3日的消息顯示，第二艘075型兩棲攻擊艦完成艦島吊裝，距離下水時間為期不遠。

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而僅在2020年1月初，上海滬東中華造船廠建造的第二艘075仍在進行艦體搭建，艦島則放在一旁。緊隨其後的2月14日，船廠公開稱受疫情影響，大批工人因無法及時返崗，導致正在繫泊調試的首艘075電纜敷設工作面臨嚴重問題。

首批2艘075型建造如此之快，美國也十分關注。就在2月，美國海軍情報辦公室發佈年度中國艦船辨認指南，其中將075命名為「YUSHEN」，或將成為北約最新代號。與中國自行命名艦艇不同，北約有給中國艦船命名的傳統。

譬如北約將中國海軍的071級綜合登陸艦命名為「YUZHAO」，072Ⅱ大型坦克登陸艦命名為「YUTING」。就連最新服役的055型萬噸級導彈驅逐艦都被命名為「RENHAI」。

對於075的命名，中國海軍發言人程德偉此前說，根據《海軍艦艇命名規定》，巡洋艦、兩棲攻擊艦及以上級別艦艇以行政省和直轄市命名。猜測認為，075或被命名為北京艦、上海艦。

075型兩棲攻擊艦是中國海軍出現的最新一型艦種。儘管該國海軍擁有龐大的兩棲船隊，但垂直立體作戰能力仍不足，075的問世就是要改善這一問題。075近來多被視為為「對台軍事鬥爭」準備的。

值得注意的是，就在2月28日，美國最大軍工企業亨廷頓·英格爾斯造船廠向美國海軍交付一艘「美利堅」級兩棲攻擊艦——2號艦「的黎波里」（USS TRIPOLI，LHA 7）。該級艦是美國海軍除航母外最強艦船。

該艦排水量高達45,000噸，可搭載12架MV-22B「魚鷹」傾轉旋翼機、6架F-35B「閃電II」垂直/短距起降戰鬥機、4架AH-1Z艦載武裝直升機、4架CH-53K艦載重型直升機和3架UH-1Y艦載通用直升機。

相比之下，075預計排水量達36,000噸，可搭載28架直升機，但目前不會搭載固定翼垂直起降飛機。