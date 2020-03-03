中國在日內瓦舉辦反恐研討會　播放新疆紀錄片分享「中國經驗」

據中國官媒報道，聯合國人權理事會現正舉行第43屆會議，並於周一在日內瓦總部萬國宮舉行「反恐和去極端化與人權保障」國際研討會。該研討會由中國常駐日內瓦代表團、喀麥隆常駐日內瓦代表團和中國人權研究會共同舉辦。

報道指，研討會現場播放《中國新疆反恐前沿》紀錄片，「來自中國、喀麥隆、乍得、尼日爾、斯裏蘭卡、塞爾維亞等國的10餘位專家學者圍繞恐怖主義定義、恐怖主義對人權的危害、反恐國際法依據、西方媒體在反恐問題上的雙重標準、國際社會如何就反恐和去極端化開展合作等問題闡述了看法」。

中國等國家在日內瓦聯合國總部萬國宮舉行「反恐和去極端化與人權保障」國際研討會。（中新社）

報道稱與會的中國專家表示，新疆曾發生數千起恐怖主義襲擊，對人民生命安全和財產造成巨大損失，「面對恐怖主義和極端主義的嚴峻威脅，中國政府採取了設立職業技能教育培訓中心等一系列反恐和去極端化舉措，取得積極成效。中方願同國際社會分享『中國經驗』，為全球反恐和去極端化事業作出積極貢獻」、「與會嘉賓認為，美國等西方國家和媒體在反恐和去極端化時采用雙重標準，甚至縱容恐怖勢力，這不利於國際反恐合作」。

據了解，中國自3月起擔任聯合國安理會輪值主席，據中國常駐聯合國代表張軍介紹，安理會本月將聚焦多邊主義、非洲和平、聯合國維和行動等議題。張軍表示，中國將把工作重點放在五方面，一是加強多邊主義，把握國際合作的正確方向；二是關註非洲，支持非洲，促進非洲和平與發展；三是有效應對維和領域挑戰，發揮聯合國維和行動的關鍵作用；四是推動政治解決地區熱點，維護國際公平正義；五是秉持公正、透明、高效、務實原則，發揮安理會積極作用。

（綜合報道）