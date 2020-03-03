【新冠肺炎】中國首架包機今晚抵伊朗　優先接載留學生回國

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在全球擴散，在中國以外，韓國、意大利和伊朗等國家的疫情日趨嚴峻。 內媒《環球時報》透露，伊朗當地時間周二（3日）晚間，中國有關部門將組織包機接滯留伊朗的華人回國，第一架包機將優先供中部城市庫姆的數十名中國學生報名。 中國駐伊朗大使周二館證實確有包機一事，但未提供更多細節。

2月23日，在伊朗首都德黑蘭，一名女士進入地鐵站時用頭巾掩住口鼻。（新華社）

報道稱，一名居住在德黑蘭的華人介紹，第一架包機將於周二晚間抵達德黑蘭，由中國南方航空公司運營，估計可搭載200餘名旅客，接下來數天，可能還會有數架包機接滯留在伊朗的中國人回國。「今晚的包機將優先針對滯留在疫情最嚴重的庫姆的中國人，他們大部分是學生，現在大概有不到30名。剩餘空位會考慮在伊朗其他地方的中資企業的員工或生意人。」

這名華人還透露，第一架包機將直飛中國蘭州，但他強調這不是撤僑，而是商業包機。願意回國的華人需要報名，並支付相關費用。

2月23日，在伊朗首都德黑蘭，市民戴口罩出行。（新華社）

另一名在伊朗的華人表示，他希望搭乘兩天後直飛中國上海的航班回國，不過這班包機的時間和具體細節都尚未最終確定。目前他還沒接到回國後該如何隔離的具體通知，不過他已做好接受集中隔離14天的準備。

據其介紹，由於中國與伊朗都是受疫情影響較嚴重的國家，現在伊朗飛國內商業直航已被完全中斷，繞行第三國的航班基本也只剩經莫斯科和曼谷轉機兩條路線。「因為這幾天發生了好幾起從伊朗經第三方回國的輸入型病例，所以使館前幾天就已建議在伊朗的華人群體不要再採取這種風險難控制的方法回國，如真的有需要，到時會派包機來接我們回去。」

這名華人還說，他認識的九成伊朗華人目前都想回國，主要是看到伊朗疫情發展迅速，又擔心當地政府抗疫措施不夠強力、社會氛圍不夠重視，所以現在擔憂情緒比較嚴重。

伊朗衛生部副部長萊西（ Alireza Raisi）周二公布，該國迄今有2236宗確診個案，死亡人數增至77人。以周一（2日）公布的累計確診個案1501宗計算，伊朗1天之間增加835個確診個案。

（環球時報）