美對中國傳媒在美僱員設限　人民日報：美國「新聞自由」去哪了？

美國國務院當地時間3月2日宣布限期對5間中國傳媒中國籍員工數量採取限制措施。 對此，官媒《人民日報》今天（4日）發表評論，質問美方一貫標榜的「新聞自由」哪裏去了？「他們對中國媒體在美機構正常運作進行干擾、橫加阻撓，足見其虛偽性。」

文章稱，美方此舉是對中國傳媒記者實行「實際上的驅逐」，毫無依據和道理，是美方基於冷戰思維和意識形態偏見的政治打壓，暴露出美方所謂「新聞自由」的虛偽性以及赤裸裸的「雙重標準」和霸權欺凌。中方對此堅決反對並予以強烈譴責，敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，並保留做出反應和採取措施的權利。

文章指出，從要求中方傳媒登記「外國代理人」，到將5間中國傳媒列為「外國使團」，再到以所謂限制人數為名，實際上「驅逐」中媒駐美記者，美方不斷升級對中媒的打壓行動，嚴重干擾中方傳媒在美開展正常報道活動，嚴重干擾兩國間正常人文交流。對於美方的虛偽性及其對待媒體的蠻橫態度，國際社會有目共睹。

文章指出，中國傳媒駐美機構只有9間，美國則有29間駐華傳媒機構。（資料圖片）

文章續指，美方宣稱減少中媒在美人員是為了在中美關係中實現「對等」，但這不過是美方歧視、排斥和打壓中國傳媒的藉口。事實是，中國傳媒駐美機構只有9間，美國傳媒在中國卻有29間。中國從未對美國傳媒在華機構和人員數量作出限制，美媒來華人員人數是美媒自己的選擇，並不是中國限制的結果。

批美摘下「新聞自由」面具

文章批評，那些固守冷戰思維和意識形態偏見的人已經失去了自信，他們所忌憚的、所挑釁的，是來自中國的秉持公道、伸張正義的國際話語能力。美方把「新聞自由」面具摘下，不惜以「大棒效應」破壞國際關係和合作，政治目的昭然若揭。

文章最後指，容得下傳媒在促進國際交流與合作中發揮積極作用，為傳媒正常開展工作提供便利，是當今時代通行的基本國際規則、國際道義。當今世界的主流決不會為冷戰零和博弈思維喝彩。奉勸美方立即停止對中國媒體的政治打壓，着眼中美雙方共同利益，多做有利於中美互信與合作的事。

（人民日報）