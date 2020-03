美國要求中國傳媒削減駐美僱員人數　華春瑩奉示提出嚴正交涉

中美關係疑因互相「驅逐」兩國記者再度緊張。繼中國上月吊銷《華爾街日報》3名駐華記者的工作證後,美國國務院周一(2日)宣布,下周五(13日)起將新華社、中國環球電視網(CGTN)、中國國際廣播電台、《中國日報》及《人民日報》海外版合共的駐美中國籍僱員人數上限,由目前的160人減至100人。 對此,中國外交部新聞司司長華春瑩周二(3日)奉示向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉。

華春瑩指美方實際上「驅逐」中國媒體駐美記者,是基於冷戰思維和意識形態偏見的政治打壓。(資料圖片)

華春瑩表示,美國國務院限期要求中國駐美媒體大幅削減記者人數,是對中國媒體記者實行「實際上的驅逐」,毫無依據和道理,是美方基於冷戰思維和意識形態偏見的政治打壓,暴露出美方所謂「新聞自由」的虛偽性以及赤裸裸的「雙重標準」和霸權欺淩。中方對此堅決反對並予以強烈遣責。

她指出,中國媒體駐美記者嚴格遵守美國法律法規,恪守新聞職業道德,秉持客觀、公正、真實、準確的原則在美國開展新聞報道。長期以來,美方對中國媒體記者赴美簽證採取岐視性做法,2018年以來以各種理由拒簽了21名中方記者赴美簽證。

華春瑩表示,從要求中方媒體登記「外國代理人」,到將五間中國媒體列為「外國使團」,再到以所謂限制人數為名,實際上「驅逐」中國媒體駐美記者,美方不斷升級對中國媒體的打壓行動,嚴重干擾中方媒體在美開展正常報道活動,嚴重干擾兩國間正常人文交流。

美方張口閉口說對等,但實質上是對中國媒體的偏見、歧視和排斥。中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤。中方保留做出反應和採取措施的權利。 華春瑩

《華爾街日報》上月3日刊登一篇題為《中國是真正的「亞洲病夫」》的評論文章,引起中方不滿。(網站截圖)

據此前報道,美國上月宣布將5間中國官方媒體列為「外國使團」(Foreign Mission);按照規定,5間公司必須披露其人員名單、僱用和解僱決定,並向國務院登記在美國租賃或擁有的房產,而在租賃或購買新的美國房產之前還須事先獲得批准。

中方其後以美國《華爾街日報》上月3日刊登一篇題為《中國是真正的「亞洲病夫」》(China Is the Real Sick Man of Asia)的「辱華」文章及拒絕道歉為由,吊銷該報三名駐華記者的記者證,限期5日內離境。

美國國務院近日宣布限制中國傳媒駐美僱員人數的新政策後,強調此舉不是驅逐中國記者,亦非報復中方上月吊銷《華爾街日報》3名駐華記者的工作證。

