【新冠肺炎】山東任城監獄爆疫情調查公布　多名官員遭立案審查

針對山東任城監獄集中爆發新冠肺炎一事，官方聯合調查組公布結果，認定該事件是一起因官僚主義、形式主義嚴重，思想麻痺、管理鬆懈，致使監獄兩百多人被感染。

在中國防控疫情形勢迎來積極信號的同時，中國多地發生監獄服刑人員被傳染新冠肺炎事件。（新華社）

綜合媒體3月4日報道，從中央政法委獲悉，由中央政法委副秘書長雷東生任組長，中央政法委、最高人民檢察院、公安部、司法部有關負責人參加的調查組，就山東省任城監獄疫情事件進行了全面調查，主要情況已查清。

經調查，任城監獄疫情事件是由1月21日從武漢自駕車到達山東濟寧的人員，傳染給監獄幹警、職工，進而造成部分幹警和罪犯感染。

調查組認為，任城監獄原領導班子沒有把中共總書記習近平重要指示和黨中央決策部署落實到行動上，官僚主義、形式主義嚴重，對監獄防控工作特殊性、複雜性、敏感性認識不足，思想麻痺、管理鬆懈，致使幹警職工帶病入監、疫情迅速擴散。山東省司法廳、監獄管理局作為上級主管部門，對任城監獄疫情防控工作督促指導不力，失察失職。

另據《人民日報》3月4日消息，從山東省紀委監委、省委政法委獲悉，經調查，山東省紀檢監察機關已對省司法廳原黨委書記、廳長，省監獄管理局原黨委書記、第一政委解維俊，省監獄管理局原黨委副書記、政委姜運華，省監獄管理局原黨委委員、副局長王文傑，任城監獄原黨委書記、監獄長劉葆善，任城監獄原黨委副書記、政委劉勇剛，任城監獄原黨委委員、副監獄長陳為寧，任城監獄原黨委委員、副監獄長鄧體賀，任城監獄原黨委委員、副監獄長房德峰，任城監獄四級高級警長王文東，任城監獄幹警陳民華、孟祥磊等11人涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查。

山東省監獄管理局多名領導涉嫌嚴重違紀違法問題遭立案審查調查。（山東省監獄管理局官網）

此外，檢察機關對王文傑、劉葆善、鄧體賀等3名司法工作人員涉嫌玩忽職守罪等罪名立案偵查；公安機關對陳民華、任城監獄職工戴光輝涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

據悉，山東省任城監獄2月21日被曝共有207人確診新冠肺炎病例。當日，由中央政法委成立調查組，赴山東展開相關調查。

據新華社消息，對於這次山東省任城監獄疫情事件，中國司法部4日下午表態稱，該事件的發生，充分暴露了山東省司法廳、省監獄管理局、任城監獄政治站位不高、思想麻痺大意、擔當精神缺失、工作極不負責等突出問題。

司法部將堅持問題導向，立即下發整改通知，要求必須刀刃向內、直面問題、堵塞漏洞，以刮骨療毒的勇氣堅決整改，務求解決深層次矛盾和問題。