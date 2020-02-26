【武漢肺炎】民眾從韓國去山東避疫？　首爾飛青島機票漲價10倍

韓國新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）確診人數激增，據《新京報》報道，大批人從韓國前往青島、威海、煙台躲避疫情，由於不需要強制隔離，首爾飛青島航班爆滿，機票價格一日數變，從不到500元（人民幣，下同）的「白菜價」，漲到5000元，翻了10倍，還一位難求。

有類似症狀 大邱擬全面採檢

根據《韓聯社》報導，截至25日下午4點，韓國累計確診977例，死亡病例增至11人。除了大邱市封市，各地搶口罩、搶測溫槍，搶購物資。因應新天地教會爆發的群聚感染，韓國當局已要求約9400名相關人員採取自家隔離，並一一電訪詢問身體狀況。

大邱市及中央防疫對策本部也規劃在未來兩周，對大邱地區出現類似症狀的民眾全面採檢，報道指出，所謂類似症狀也包括感冒等輕微症狀，預估將有2.7萬至2.8萬人必須接受檢查。這劇情似乎是重演春節前後的武漢。1100萬常住人口的武漢市在1月23日封城前，已有500萬人流到全中國31個省市自治區。

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40萬韓國人在中國內地生活

內地網友發現，有外國人慫恿韓國民眾飛往中國山東和東北，最大原因是在中國內地只要確診，就可以享受免費治療。其次，是因為這些地方離韓國很近，平常就是韓國民眾經常投資、旅遊的地方，不存在生活上習慣上的問題。買得起飛機票、住得起旅館的韓國民眾，一傳十，十傳百，跑進疫情相對較輕的山東省和東北三省。其中的青島成為他們首選。

韓國人在中國內地有40萬人。山東的威海、青島、煙台，有大量韓國人在當地工作、設廠和生活。去過青島旅遊的民眾可以發現，那裏多處都可以見到韓文。

「希望青島嚴防死守 別像武漢一樣」

有網友爆料，首爾飛青島航班，單趟本來都是500元人民幣左右，25日的機票漲到4000元到5000人民幣，26日的漲到了6000元。這兩天的經濟艙基本都賣完了！韓國民眾蜂湧進入青島。

內地網友紛紛呼籲，希望中國官方趕緊加以管制。看看封城前武漢部分人連夜出城造成的後果，簡直不堪設想。「韓國人在青島置業常駐的很多，這個點跑來的可想而知，希望青島嚴防死守，別像武漢一樣。」

爆發疫情後，外國飛到中國大陸城市的機票，在旅遊網站上都是「白菜價」，但首爾飛青島卻漲了十倍多。 （新浪微博照片）

「山東的公雞叫 韓國都聽得到」

韓國民間有句俗語—山東的公雞叫，韓國都聽得到。面對韓國前往山東的「避疫潮」，山東青島市新冠肺炎疫情防控指揮部25日宣布，要嚴防境外人員輸入，即日起對入境人員中的四類情形，一律實行集中隔離或留觀：一是有疫區旅行史或居住史並有發熱或呼吸道症狀者；二是與新冠病毒感染者有接觸史者；三是所乘坐交通工具中出現發燒病例者；四是在現場檢疫查驗中檢測有發燒或呼吸道症狀者。

青島市對所有入境人員，除需要隔離或留觀的外，均由居住地所在區市派車接回，對在境內有居所的，居家隔離觀察14天；對商務旅遊等短期居住的，安排在指定賓館住居、活動。

中國圍堵海外肺炎 「太黑色幽默了」

有網友說，以前是全世界圍堵中國的肺炎，把中國人當「黃禍」，一個多月過後，輪到了中國圍堵海外的肺炎輸入了，「真是太黑色幽默了」。

就在內地網友們緊張的時刻，山東威海宣布，從2月25日起，對從日本、韓國等國家到威海的入境人員，包括外籍人員和中方人員，全部統一接到賓館免費集中居住，14天後解除集中居住。

吉林省的延邊也宣布，每位從韓國來吉林延邊人員將簽訂防控法律責任書，進行集中或嚴格的居家隔離醫學觀察14天。而且，公安及機場檢查站在飛機著陸前2小時前會將登機乘客信息推送至相關縣市，各縣市根據接收人員信息派出專車與工作人員，從專門通道接送從韓國到延邊人員至相應目的地。另外，延邊主要景區關閉，也不接韓國旅遊團了。

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難忍避疫潮 陸網友要外國人自費隔離

有網友擔心地說：「威海、青島一些大學有不少韓國學生，這些學生和中國大學生一起上課、學習，中國的這些大學生在家隔離了一個月了，開學後但願別被這些韓國大學生感染，否則我們前期所做的防控工作前功盡棄。」

也有網友無法接受「避疫潮」，認為要加強境外人員的防疫措施稱：「有必要將外國人強制隔離1個月，費用自理，能接受就接受，不接受就返回去。這場戰疫打的太痛苦了，問題是疫情還沒完（真怕出口轉內銷）有能力的話就支援點東西給他們。真傷不起啊！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】