【新冠肺炎】武漢女官員獲「火線提拔」　曾被中傷「擅離職守」

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍在持續。武漢市委組織部於3月3日宣布，擬提拔10名奮戰在疫情防控一線的官員。這10人分別來自衛生健康系統、公安系統、交通市政系統等，另外還有4人是街道黨工委書記。 被提拔官員中，有一人是武漢市衛健委副主任劉慶香。今年1月，曾有傳聞稱劉慶香擅離職守到上海和女兒過年，被發現感染新型冠狀病毒後，輾轉躲避，後被找到並強制隔離。不過，此後武漢市政府迅速出面闢謠。

公示信息顯示：劉慶香，1965年6月出生，現任武漢市政協常委，市衛生健康委員會副主任，擬晉升二級巡視員。

據通報，在武漢全市醫用防護物資緊缺的情況下，劉慶香組建近200人的監督執法隊伍，定點下沉到醫院摸需求、查庫存，測算單位從原來的28家擴展到303家。2月5日，江漢區、武昌區、東西湖區三個方艙醫院同時開倉，就在開艙前一晚，她想盡一切辦法，利用一切途徑，將三個方艙醫院所需的41類醫用設備、111類醫用耗材、182種藥品全部連夜調配到位。

據稱，疫情爆發時，劉慶香的丈夫因病離世還不足半月，「但她收拾心情、放下悲痛，迅速投入了戰鬥，如今已在崗位上持續奮戰了50多天，平均每天休息不足四個小時。」

今年1月，曾有網傳消息稱，劉慶香到上海和女兒過年，被發現感染新型冠狀病毒後又輾轉躲避，最終被找到並強制隔離。

對此，武漢市衛健委官方微博闢謠稱，網傳關於劉慶香相關信息嚴重不實。劉慶香今年55歲，自2019年12月底以來，一直在武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎防控一線；她沒有女兒，只有一子在武漢工作。