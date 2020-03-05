【糧食殺手】農業農村部：草地貪夜蛾已入侵中國　料將周年循環

國務院聯防聯控機制周四（5日）召開新聞發布會，農業農村部種植業管理司司長潘文博提到，肆虐亞非的沙漠蝗遷飛入侵中國幾率極低。 但潘文博同時確認，另一種害蟲草地貪夜蛾已經入侵中國，在西南和華南地區適宜生存，相信會成為一個北遷南回、周年循環的重大遷飛性害蟲。

潘文博指，沙漠蝗入侵中國的機率極低，中國西南邊境有昆侖山脈和喜馬拉雅山脈屏障阻隔，沙漠蝗很難侵入，加上寒冷地區不適宜其生存。（路透社）

潘文博表示，沙漠蝗喜高溫、耐幹旱，遷移適宜溫度在攝氏40度左右。雖然沙漠蝗在亞非等多國造成極大破壞，但中國西南邊境有昆侖山脈和喜馬拉雅山脈屏障阻隔，沙漠蝗很難侵入，加上寒冷地區不適宜其生存。

潘文博重申，儘管沙漠蝗遷飛入侵幾率很低，也將採取措施將入侵風險降到最低。沙漠蝗即使侵入，中國也有能力應對，有完善的監測體制、成熟的應急機制和專業隊伍，並且藥劑、器械儲備較為充足。潘文博透露，下月將在雲南安排進行應急演練。

繼去年後，草地貪夜蛾第二次入侵中國。（資料圖片）

至於另一種害蟲草地貪夜蛾，潘文博在新聞發布會確認其已入侵中國。潘文博介紹，草地貪夜蛾原發於美洲熱帶和亞熱帶地區，去年首次入侵中國，主要發生在西南和華南地區。經全力防控，實際危害面積在240萬畝左右，蟲害地區產量損失控制在5%以內。潘文博引述專家分析認為，草地貪夜蛾在上述兩個地區適宜生存，已成為一個會北遷南回、周年循環的重大遷飛性害蟲。今年草地貪夜蛾的數量大，北遷時間會提早，預計會是一個重複發生的態勢。

（綜合報道）