【新冠肺炎】美主播要中國為疫情道歉　外交部：美為H1N1道歉嗎？

新冠肺炎疫情（俗稱「武漢肺炎」）肆虐全球多國，近日美國霍士新聞（Fox News）台主持人傑西． 沃特斯（Jesse Watters）在播出的一檔節目中稱 ，新冠病毒起源於中國，要中國人就疫情正式道歉。 對此，中國外交部發言人趙立堅周四（5日）回應稱，個別主持人的言論荒謬可笑，充分暴露出他對中國的傲慢、偏見和無知。

美國主持人傑西·沃特斯認為，中國應該為疫情道歉，並認為是中國政府讓人民捱餓，中國人才生吃蝙蝠和蛇。（《The FIve》節目截圖）

趙立堅強調，首先，疾病是人類的公敵，各國患病的人都是受害者，不知道「道歉論」從何說起？世界各國人民正在努力攜手共同抗擊新冠肺炎疫情，世界衛生組織（WHO）多次表示，污名化比病毒本身更危險。在這個時候個別人散布這種毫無邏輯的言論，居心何在？

其次，「中國道歉論」毫無根據也毫無道理。目前病毒源自何處尚無定論。無論病毒源自哪裏，中國同其它出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者，都面臨阻擊疫情蔓延的挑戰。「2009年美國爆發的H1N1流感蔓延到214個國家和地區，當年就導致至少18,449人死亡。誰要求美國道歉了嗎？」

他最後提及，在此次疫情防控中，中國受到了國際社會的廣泛讚譽，並且全球170多個國家領導人和40多個國際地區組織負責人，向中國領導人來函來電，對中國抗疫舉措予以高度肯定。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，中國舉措既控制了疫情在中國境內擴散，也阻止了疫情向其他國家蔓延，為世界各國抗擊疫情樹立了新的標杆。

聽到沃特斯的言論後，其他在場人士的反應。（《The FIve》節目截圖）

沃特斯日前在霍士新聞台的《The Five》節目中說，「新冠病毒起源於中國，而我至今沒聽到中國人說一個字，哪怕是一句『對不起』。我期待明天得到正式道歉。」聽後，在場其餘四位主持人笑聲四起。主持人之一的佩里諾（Dana Perino）則反問沃特斯，「倘若疫情起源於美國的呢？」

沃特斯則說，「不是起源於美國，我來告訴你為什麼是中國，因為他們（指中國人）有吃生蝙蝠和蛇的市場，他們是一群非常飢餓的人，中國政府不能讓人民吃飽，因此人民很絕望，吃未煮熟的不安全食物，這就是科學家認為的新冠病毒的來源。」

值得注意的是，在上月底，中國國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山在新聞發布會上指出，疫情首先出現在中國，但不一定是發源在中國。

至於新冠病毒的來源，有專家表示，可能來源於蝙蝠，但是首次傳播是如何發生的，目前還沒有明確結論。而對於沃特斯對中國發表的一些言論 ，有評論稱，他對中國的偏見根深蒂固，這已不是他第一次借其所謂的「幽默」來嘲諷中國人了。

早在2016年霍士新聞台播出的一段街頭採訪短片中，沃特斯在街頭向多名華人提出具有嘲弄意味的問題。他聲稱要採訪華人關於中美關係的看法，然而他問的卻是一些「你見人鞠躬嗎？」、「這些手錶很好看，是偷來的嗎？」等問題。該節目播出後引發廣大在美華人的不滿。之後沃特斯在Twitter道歉，自詡是一個「政治幽默家」，「我在街頭採訪的原意是逗笑，如果任何人受到冒犯，我道歉」。