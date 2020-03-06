【新冠肺炎】全國新增確診143例　湖北除武漢外新增清零

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，不過，近來在內地有減緩趨勢。據國家衛健委消息，3月5日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新型冠狀病毒肺炎確診病例143例（湖北126例），新增死亡病例30例（湖北29例,海南1例），新增疑似病例102例。 值得注意的是，5日湖北新增確診病例126例全部在武漢，其它城市新增病例已經成功「清零」。

當日新增治癒出院病例1681例，解除醫學觀察的密切接觸者5457人，重症病例減少215例。

湖北武漢，醫護人員在整理治癒出院患者資料。（中新社）

截至3月5日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例23784例（其中重症病例5737例），累計治癒出院病例53726例，累計死亡病例3042例，累計報告確診病例80552例，現有疑似病例482例。累計追蹤到密切接觸者670854人，尚在醫學觀察的密切接觸者29896人。

湖北新增確診病例126例（武漢126例），新增治癒出院病例1487例（武漢1038例），新增死亡病例29例（武漢23例），現有確診病例22695例（武漢20115例），其中重症病例5588例（武漢5208例）。累計治癒出院病例41966例（武漢27354例），累計死亡病例2931例（武漢2328例），累計確診病例67592例（武漢49797例）。新增疑似病例43例（武漢42例），現有疑似病例285例（武漢232例）。

3月5日0—24時，新增報告境外輸入確診病例16例（甘肅11例，北京4例，上海1例）。截至3月5日24時，累計報告境外輸入確診病例36例。