【新冠肺炎】專家會診百餘次　海南女患者月內搶救10次仍不治身亡

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，海南衛健委周四（5日）發布了病例死亡情況通報，其中一名來自湖北武漢的61歲女患者當日上午經搶救無效身亡。 據悉，這名女患者在確診後的一個月內搶救了10次，當地醫院採用了各種救治措施，可惜仍然無法挽回其性命。

在醫院重症監護室，醫護人員對患者進行護理。非文中當事人。（資料圖片／新華社）

根據通報，女患者於今年1月19日抵達海南，翌日入住東方市八所鎮東方海郡社區。1月24日出現發熱、乏力肌肉酸痛、呼吸困難、胸悶等症狀，1月29日送至東方市人民醫院收入院治療。

及至2月5日，女患者咽拭子核酸檢測陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎重型病例，2月6日轉入三亞中心醫院住院隔離治療，當天即告病危，存在膿毒症休克、多器官功能衰竭（呼吸衰竭、肝衰竭、腎衰竭）和消化道出血。

2月7日起，解放軍總醫院海南醫院急危重症症專家組進駐，全程指導搶救治療患者。2月9日，女患者出現心跳呼吸驟停，經搶救成功恢復自主心跳呼吸。

其後為了救治該名女患者，解放軍總醫院海南醫院及三亞中心醫院專家組每天組織病例會診，省級專家組及邀請省外專家一共會診100餘次，組織救治30餘次，其中重大搶救10次，共有200餘名醫務人員參與治療和搶救，採取了氣管插管、呼吸機輔助治療、人工膜肺支持心肺功能、輸入康復者血漿、血液淨化、血漿置換、纖維支氣管鏡吸痰、中醫藥治療等各種救治措施。

但由於女患者病情惡化，3月5日凌晨5時左右再次出現心跳驟停，血壓為零，雖經4小時積極搶救，但最終搶救無效，醫生於當日早上9時宣布其臨床死亡。

（海南日報）