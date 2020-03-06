【新冠肺炎】科技部：磷酸氯喹已成臨床救治用藥，無明顯不良反應

科技部生物中心副主任孫燕榮今天（6日）表示，磷酸氯喹已經成為新冠肺炎臨床救治用藥，目前為止尚未發現明顯不良反應。孫燕榮說，已經有285人次使用磷酸氯喹作為治療藥物，目前為止尚未發現明顯不良反應。 早前曾有消息指，鍾南山等專家認為磷酸氯喹治療新冠肺炎具有療效，有廠家已在生產該藥50萬片。

孫燕榮介紹，以武漢為例，華中科技大學附屬同濟醫學院協和醫院西院區，這是武漢地區重點定點收治危重型患者和重型患者的醫院，現在住院病人有760位，在這760位患者中有285人次使用磷酸氯喹作為治療藥物，目前為止尚未發現明顯不良反應。

科技部生物中心副主任孫燕榮。（01直播截圖）

此外，孫燕榮稱，恢復期血漿治療目前也取得了積極進展，無論是在采漿方面還是救治方面都是大幅度提升，以承擔科研攻關應急工作為例的中國生物為例，目前已經完成154例重症患者的治療，臨床顯示出較好療效。

孫燕榮表示，藥物研發工作分兩階段開展，第一階段圍繞藥物安全性、有效性、可及性進行，現在已經有一批成果，包括磷酸氯喹、中醫藥、托珠單抗、人工肝以及恢復期血漿一系列的成果陸續進入診療方案，應用和服務於臨床救治一線。現在已經進入到研發第二階段，關鍵是儘早讓患者在輕症階段得以治癒，加大重症患者的救治力度。科研攻關組細緻梳理前期取得的成果，以患者為中心，以武漢為重點，研究和臨床緊密結合，大力推進研發成果在武漢應用。

早前，中國工程院院士鍾南山等專家一致認為，基於前期臨床開展的研究結果，可以明確磷酸氯喹治療新冠肺炎具有療效，推薦應快速將該藥物納入新一版的診療方案，擴大臨床範圍。而該藥首批50萬片已經在生產。