【上海官場】接班尹弘　新任上海副書記廖國勳出任政法委副書記

政治高地上海日前再現人事變動，新任上海市委副書記廖國勳出任政法委副書記。此前擔任上海市政法委書記的，是現在已經出任河南省省長的尹弘。

上海市委政法委員會3月6日下午舉行全體委員（擴大）會議，上海市委副書記、政法委書記廖國勳主持會議。

這是廖國勳在出任上海市委副書記之後，首次以政法委副書記身份亮相。

此番調整或意味着，廖國勳已經基本無緣上海市長的角逐。這一點在廖國勳出任上海市委副書記是就顯端倪，當時，廖國勳並未出任上海市政府黨組書記。

此前，《多維新聞》曾指，上海市長出缺，海派官員「順位接班」是上海政壇的慣例。按這一慣例，之前原本為外界所矚目的政治明星上海市原常務副市長周波、上海市原專職副書記尹弘，此前雖打破慣例相繼北上「曲線」上位，但終究失去了在上海「更進一步」乃至問鼎市長寶座的機會，周波現任遼寧省委副書記。

上海常務副市長、上海市政府黨組副書記的陳寅。（網絡圖片）

至於目前上海市常委班子中，除上海市委書記李強外，以副書記身份兼任政法委書記的廖國勳已無可能，其他常委包括組織部長於紹良、統戰部長鄭鋼淼，以及常務副市長陳寅等。在慣例上，除黨委副書記和政府常務副職外，實際上其他成員直接晉級的機會微乎其微。

《多維新聞》指，曾「二度」出任上海副市長，現任上海常務副市長、上海市政府黨組副書記的陳寅，順位接任上海市長的可能大增。