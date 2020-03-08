【孫楊禁賽8年】孫楊外教結束與中國泳隊合作　不支持孫楊上訴

中國著名游泳運動員孫楊2月28日被國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年，理由是指孫楊拒絕或企圖篡改興奮劑檢測的過程，二次違反《世界反興奮劑條例》。孫楊一方隨即表示，將在30天內向瑞士聯邦最高法院提出上訴。 據澳洲傳媒今日（8日）消息，執教孫楊多年的澳洲游泳教練丹尼斯（Denis Cotterell）在國際體育仲裁法庭公布孫楊的裁決結果後，結束了與中國泳協的合作，曾一直力挺徒弟的他，亦表示不支持孫楊上訴。

孫楊被國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年。（中新社）

澳洲傳媒《星期日電訊報》稱，68歲的丹尼斯在得知孫楊被禁賽8年後，已經與中國游泳協會解約。當被問及是否支持孫楊上訴時，他直言：「不！」 但並未解釋原因。

丹尼斯此前直言堅信孫楊「是乾淨的」，還表示他與自己的另一位得意門生、澳洲游泳傳奇Grant Hackett一樣乾淨。他在之前的採訪中稱讚孫楊，為他遭受的非議難過：「你仔細想一想，我帶他訓練很開心。如果你們認為我會與一個作弊的人共事，那說明人們不了解我。那是一種侮辱。」「我喜歡與肯吃苦、運動壽命長以及能一直達成目標的人合作。」

孫楊此前的澳洲籍教練丹尼斯。（Getty Images）

去年11月，丹尼斯專程前往瑞士蒙特勒，為孫楊的聽證會助陣，他還表示對孫楊獲勝有信心。談及屢次批評孫楊服用禁藥的澳洲泳手賀頓（Mack Horton）對孫楊的不滿，丹尼斯表示，「這是他個人意見，他當然有權利表達自己的看法。」

丹尼斯早在2007年乃至更早時期，就開始與中國泳協、中國體育總局游泳運動管理中心的合作。中國第一個男子世界游泳冠軍張琳在當年被送至澳洲，開始強化中長距離自由泳學習時，得到了丹尼斯的悉心指導，並在隔年的北京奧運會奪得中國男子游泳選手的第一塊奧運獎牌。

+ 2

丹尼斯執教孫楊的過程曾因為澳洲方面政策的改變有些起伏和中斷，但也斷斷續續一直延續至今。據稱，近3年來，無論是雅加達亞運會，還是布達佩斯世錦賽、光州世錦賽，孫楊繼續贏得佳績，丹尼斯功不可沒。

據報道，光州世錦賽之後，丹尼斯長時間留在中國，繼續與中方教練朱志根一道指導孫楊，直到今年初才回澳洲休息。按照原有計劃，丹尼斯仍然要在春節後到中國當面指導孫楊，但因疫情發展無法成行，曾改與孫楊在3月中旬之前會合，再次進行海外集訓。

（綜合報道）