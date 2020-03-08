【新冠肺炎】目前最高齡患者　武漢100歲老人治癒出院

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。在湖北武漢市，一名現年100歲的老人從湖北省婦幼保健醫院光谷院區治癒出院。據了解，他是至今為止最高齡的患者。

雖然王老先生新冠肺炎已經治癒，但他同時還患有阿爾茲海默症等多種疾病，失去自主意識和行動能力，所以需要靠醫用平車和車輛轉運，為其他疾病作進一步治療。（新華網）

據《新華網》報道，該名百歲患者姓王，生於1920年2月，家住武漢江漢區。王老先生於2月24日入院，有胸悶、呼吸困難、發熱的症狀。他還患有非常多的基礎疾病，比如阿爾茲海默症、高血壓、心臟病、腹主動脈瘤、糖尿病、泌尿性感染等。因此，他一直處於昏迷狀態，無法正常交流。

院方介紹，針對百歲老人複雜的身體狀況，醫院抽選呼吸重症、老年病等學科專家骨幹，組建了專門的醫療團隊和護理團隊。感染一科主任曾力說，在採取中藥抗病毒、干擾素霧化吸入等治療方法的基礎上，他們對老人開展了2次新冠肺炎康復者恢復期血漿臨床治療，取得顯著療效。

同時，院方為王老先生輸注新冠肺炎治癒患者抗病毒血清。之後不久，老人核酸檢測就轉陰。同時，由於輸注的血漿裡面含有白蛋白等其它抗體，這對老人的康復起到了非常關鍵的作用。

3月7日早上，院方對王老先生的鼻咽拭子取樣並進行核酸檢測，下午3時左右，核酸檢測結果報告為陰性，加上前一天的檢測報告，王老先生採樣時間超過24小時連續兩次檢測結果為陰性，達到第七版新冠肺炎診療方案明確的出院標準，確定治癒。

雖然王老先生新冠肺炎已經治癒，但他同時還患有阿茲海默症等多種疾病，失去自主意識和行動能力，所以需要靠醫用平車和車輛轉運，為其他疾病作進一步治療。