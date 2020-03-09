【亞非蝗禍】中國部署沙漠蝗防控：雲藏疆邊境設至少29個監測點

蝗蟲肆虐東非，蔓延巴基斯坦及印度等亞洲國家，面對沙漠蝗入侵中國的風險，國家林業和草原局（林草局）早前發出緊急通知，要求各地做好沙漠蝗及其它草原蝗災的防控工作。 農業農村部、海關總署、國家林草局今日（9日）聯合發布《沙漠蝗及國內蝗蟲監測防控預案》，要求今年努力確保境外沙漠蝗不遷入造成危害，國內蝗蟲不暴發成災，雲南、西藏、新疆三省份邊境地帶3月底前將布設至少29個監測點。

今年1月，沙漠蝗災在肯尼亞、索馬里等東非國家和印度、巴基斯坦等西南亞國家罕見暴發，對當地糧食及農業生產造成嚴重危害。農業農村部專家分析認為，雖然沙漠蝗遷飛入侵中國的機率很小，也應加強防範。

預案提出，努力確保境外沙漠蝗不遷入造成危害，努力確保國內蝗蟲不暴發成災，有效保障生態安全。預案為蝗災防控設定了具體目標：邊境地區沙漠蝗遷入風險點監測覆蓋率和應急防治處置率達到100%，國內飛蝗防治處置率達到90%，農牧區土蝗防治處置率達到80%，總體危害損失率控制在5%以內。

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針對國外沙漠蝗監測防控，預案要求加強雲南、西藏、新疆等可能遷入區蟲情監測、及時預警，按照遷入風險，設定50萬畝應急防治任務。配套組建專業防治隊伍，儲備應急防控物資，一旦遷飛入境，立即啟動應急防治。農業農村部、海關總署和國家林草局依據各自職責範圍分別做好農區、森林草原和口岸監測工作以及入境檢疫。

農區沿中印、中巴、中緬邊境線，以交通沿線及海拔較低的山口和河谷等風險地帶為重點，在200公里範圍內，以縣為單位布設一批監測點。雲南重點在怒江、德宏、臨滄、西雙版納、保山等中緬、中老（老撾）邊境地帶布設至少15個監測點；西藏重點在林芝、山南、日喀則等中印、中尼邊境地帶布設至少9個監測點；新疆重點在喀什、和田等中巴邊境地帶布設至少5個監測點。每個站點安排專人觀測遷入情況，同時發動群眾做好監測，一旦發現蝗情第一時間報告。

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預案指出，3月底將完成布點，4月至8月根據沙漠蝗發生季節開展觀測。林區和牧區在沙漠蝗可能遷飛路徑酌情布點監測。本月底前，農業農村部門還將在雲南、西藏、新疆等沙漠蝗可能遷飛入境的邊疆地區，組建50支應急防治專業隊伍，配備高效施藥機械，組織防控技術培訓，開展應急防治演練。同時，提前儲備50噸至60噸防治藥劑，雲南3月底前逐步到位，西藏、新疆4月底前運送到縣。

此外，為及時掌握境外沙漠蝗發生發展動態，中國將加強與聯合國糧農組織、巴基斯坦和緬甸等溝通，建立資訊交換機制，提前預判遷入可能。