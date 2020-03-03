【亞非蝗禍】赴巴基斯坦中國專家：蝗蟲正在繁殖，災情比預想嚴重

沙漠蝗蟲連月來肆虐東非和南亞多國，其中在巴基斯坦，當地多個省份的農業生產遭受嚴重破壞。在旁遮普省巴克卡的蝗災區，來自中國的蝗災防治工作組正在考察當地災情，專家在接受中國官媒採訪時表示，目前蝗蟲正進入交配繁殖階段，今次蝗災比預想得要嚴重。

報道引述中國國家家林業和草原局草原管理司生態修復處處長王卓然表示，工作組此前所看到的主要是沙漠蝗蟲在荒漠草原上的危害情況，如今巴基斯坦政府帶眾人來到農地，了解蝗災對農業的損失情況，「從目測情況看，沙漠蝗蟲的密度還是比較大。」

王同偉指此次蝗災中的沙漠蝗蟲，與中國境內常見的東亞飛蝗相比，不但體形較大，攻擊性較強，對生態的破壞也十分嚴重。（影片截圖）

此外，同行的山東省植保總站副站長王同偉亦提到，此次蝗災中的沙漠蝗蟲，與中國境內常見的東亞飛蝗相比，不但體形較大，攻擊性較強，對生態的破壞也十分嚴重，「這個（沙漠蝗蟲）個體，就要比東亞飛蝗要大、要壯，我感覺它要比東亞飛蝗要兇猛些，昨天它還咬我。」

專家指當地的蝗蟲正進入交配繁殖階段，今次蝗災比預想得要嚴重。（影片截圖）

至於卡拉奇食品安全部植保中心主任塔拉奇則指，實際上在此階段遷徙的成蟲並不會造成太大的傷害，但是當蟲卵孵化並形成幼蟲時，由於它們還無法飛行，情況將非常令人擔憂，將會留在農作物附近啃食，短短幾天內就可吃光一整片地。巴基斯坦的工作人員認為，中國蝗蟲治理經驗將使巴方受益，目前兩國專家正密切合作，共同應對此次蝗災。

（央視新聞）