【亞非蝗蝸】中方援助巴基斯坦抗蝗災　提供5萬升馬拉硫磷殺蟲劑

由於巴基斯坦遭遇沙漠蝗蟲襲擊，中方已派專家組赴當地受災嚴重地區考察，相關進展受關注。

2月15日，巴基斯坦東部旁遮普省奧卡拉地區有大量蝗蟲肆虐。（新華社）

在3月9日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，「為幫助巴基斯坦應對嚴重的蝗災，中方已派專家組赴巴受災嚴重地區考察。能否介紹中方幫助巴方應對災情的情況？還將為巴提供哪些幫助？」

對此，中國外交部發言人耿爽表示，當前巴基斯坦遭受了嚴重的蝗蟲災害，為幫助巴方應對災情，中國農業農村部牽頭組成了蝗災防治工作組，於2月23日至3月5日赴巴基斯坦多個受災地區考察，同巴方的相關部門深入交流，向巴方提出了有針對性的綜合治理方案建議，獲得了巴方的高度讚賞和認可。

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他進一步稱，考慮到蝗災治理的緊迫性，中方還決定向巴方緊急提供一批防治的物資，包括5萬升馬拉硫磷殺蟲劑和15台噴灑設備，其中第一批物資已經於9日上午運抵巴基斯坦。

耿爽也表示，在前往巴基斯坦運送治理蝗災物資的飛機上，還同時運去了新的一批新冠病毒檢驗的試劑盒。中方在幫助巴方治理蝗災的同時，還將繼續幫助巴方抗擊疫情。

耿爽強調，「中巴是全天候的戰略合作伙伴和鐵桿朋友，兩國曆來有互幫互助的優良傳統。中方相信巴基斯坦政府和人民一定能夠戰勝蝗災，我們願意根據巴方的需要繼續提供力所能及的支持和幫助，加強雙方在人員培訓、經驗分享、技術保障等方面的合作，幫助巴方建立健全病蟲害綜合防治體系，切實提高巴方生物災害的防控能力。」

資料顯示，馬拉硫磷屬於一種廣泛應用的體外殺蟲劑，可用於農業上去除害蟲。

中國國家家林業和草原局草原管理司生態修復處處長王同偉早前指，此次蝗災中的沙漠蝗蟲，與中國境內常見的東亞飛蝗相比，不但體形較大，攻擊性較強，對生態的破壞也十分嚴重。（影片截圖）

此前，據央視新聞3月3日報道，在巴基斯坦蝗災區，來自中國的蝗災防治工作組正在考察災情。據專家介紹，此次災害中的沙漠蝗蟲與中國境內常見的東亞飛蝗相比，不但個體較大，攻擊性較強，對生態的破壞也十分嚴重。

巴基斯坦當地植保部門的工作人員則表示，交配產卵季節是治理蝗蟲的關鍵節點，如果讓蝗蟲順利完成繁殖，成長起來的下一代幼蟲將帶來更大災害。

巴方工作人員表示，中國蝗蟲治理經驗將使巴基斯坦受益，目前中巴兩國專家正密切合作，共同應對此次蝗災。

據悉，多國遭遇的沙漠蝗蟲災害已持續數月，其規模在繼續擴大。近幾個月來，沙漠蝗蟲席捲了從西非到東非、從西亞至南亞共20多個國家，蝗災面積總計1,600多萬平方公里，其中非洲之角最為嚴重。非洲之角國家已有超過2,000萬人陷入糧食危機。

專家預測，沙漠蝗蟲在東非國家的遷飛路徑上廣泛繁殖，蟲卵可能會在3月至4月間孵化。若不採取措施，到6月沙漠蝗蟲的數量可能會增長500倍，並可能蔓延到非洲和亞洲的30個國家。而東非最重要的種植和收穫季節將在3月至5月之間開始，若出現新蝗群，第二波蝗災可能對糧食安全造成毀滅性後果。