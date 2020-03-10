【新冠肺炎】疫情何時結束？　李蘭娟：爭取3月底新增病例清零

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）內地疫情近日趨於緩和，但疫情何時能結束？ 國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟表示，疫情基本結束，應該有兩個非常重要的指標：一個是清零之後再過兩個潛伏期的國際標準，另一個是把現有的病例全部找出來收治住院或隔離，以確保不再有新發病例。

武漢治癒患者走出方艙醫院。（中新社）

李蘭娟指出，目前還不能輕易說疫情結束，現在還有很多病人在醫院需要救治，很難定義具體的疫情結束時間，只能說一個地區新增確診和疑似病例清零之後，再過28天，兩個潛伏期，如果沒有新發病人就是比較安全的。

「從全國範圍內來看，除湖北外的各個省基本可以回歸到正常，武漢還要堅持一段時間。」李蘭娟說。同時，她也強調， 現在有兩個更為嚴峻的任務，一個是警惕病毒「死灰復燃」，另一個是警惕境外國家的病例輸入。

李蘭娟表示，現在全國的情況基本控制下來了，武漢也進入了決勝的階段。希望新增確診病例能夠盡快降到兩位數，然後就要清零，但現在要一步一步來。

她又說，會爭取在3月底新增病例能夠清零。「現在全國各地都在安排復工了。湖北整體上已經得到控制，病人明顯減少，存量也不多了。」

上月底，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山表示，有信心4月底基本控制疫情。他本月上旬又估計，全球疫情發展至少延續到6月份，中國在新冠病毒的防控重點將來會從輸出轉為輸入。

（《健康時報》）