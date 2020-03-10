【新冠肺炎】巴基斯坦空軍向中航工業捐贈50萬個口罩　助復工復產

巴基斯坦空軍向中國航空工業捐贈50萬個口罩，3月9日在四川成都舉行交付儀式。

2月下旬，在得知中國航空工業復工復產需要大量口罩後，巴基斯坦空軍主動聯繫中航技駐巴基斯坦代表處，表示將全力以赴籌措一批口罩，捐贈給中國航空工業以支持疫情防控和復工復產工作。

巴基斯坦空軍特指定巴基斯坦航空聯合體（Pakistani Aeronautical Complex，以下簡稱「PAC」）負責此批捐贈口罩採購及發運的具體工作。PAC專門安排十餘名軍官成立「口罩採購突擊隊」，連續十幾天在巴基斯坦拉瓦爾品第、錫亞爾科特、拉合爾、卡拉奇等多個城市採購，終於在3月初完成約50萬個口罩的採購和集結工作。

當地時間3月5日下午，裝載著50萬個口罩的巴空軍專機按計劃起飛。3月9日，50萬個口罩完成所有出關手續，在成都舉行了簡短的捐贈儀式，中航技、航空工業成飛、航空工業成都所等單位代表中國航空工業共同接收了這批物資。

巴基斯坦空軍駐成都專家組組長Zeeshan Saeed準將表示，「巴基斯坦政府和空軍非常關心中國朋友的健康和安全，並把支持中國兄弟視為頭等大事，因此，我們想盡一切辦法購買口罩。由於正常的運輸路線受到影響，我們空軍決定用專機的形式將口罩運至中國。對於我們能夠第一時間完成這一任務，並在中國朋友最需要的時候幫上忙，我們感到非常欣慰。”」

中航技、航空工業成飛相關負責人轉達了中國航空工業對巴空軍的感謝，形容巴方是患難與共的真朋友，同甘共苦的好兄弟，「巴方在自身防疫物資十分緊張的情況下，還向我們提供援助，對巴方的這份情誼，我們將銘記於心。疫情只是暫時的，我們將全力克服疫情帶來的困難，確保中巴合作項目全面實現預期目標，以實際行動鞏固和深化中巴全天候的友誼。」