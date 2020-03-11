【新冠肺炎】朝令夕改　潛江急撤「解封」通告　政府公信力遭質疑

內地新冠肺炎疫情緩和之際，湖北潛江市於3月10日發布第26號通告，宣布將全面恢復正常生產生活秩序，成為全省最先「解封」的城市。惟時隔僅一天後，潛江市今天（11日）上午發出第27號通告，稱取消第26號通告，全市繼續實行嚴格交通管制、人員管控。潛江市急撤「解封」通告引爆內地輿論。

據悉，潛江距武漢約170公里，人口101萬。在武漢「封城」的前5天，1月17日，潛江市就第一時間出台「封城」的通告，終止了所有的娛樂活動，是湖北首個「封城」的城市。

疫情發生以來，潛江的防控效果比較好，確診人數處於全省倒數第二位，僅多於人口稀少的神農架林區。

不過，潛江市的確診數據尚未清零，且仍被列為高風險地區。截至3月10日24時，潛江市累計報告確診198例，累計治癒出院179例，累計病亡9例，就此數據可知，潛江市仍在院治療的10例。

小龍蝦是潛江市的一塊招牌，形成小龍蝦產業鏈。（網上圖片）

3月10日上午，潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部專題會議決定，潛江市將於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業將全面復工復產。

潛江市發布的這則通告引發外界猜測，作為新型冠狀病毒肺炎疫情最嚴重的湖北省，將開始陸續放開「封城」的舉措，逐步恢復正常的生產生活。

但今天潛江市又撤銷了相關通告，引爆輿論將矛頭指向當地政府並質疑稱，「朝令夕改，政府公信力何在」，「是潛江的問題還是湖北省指揮部的問題，朝令夕改不止一回。」

還有民眾表示，潛江市消息靈通的村鎮解封后又被封了，但消息滯後的村鎮才知道「解封」通告作廢，此舉可能已對防疫造成了不利影響。

目前，湖北除武漢外新增連續6天為0，疫情防控措施已見成效。但湖北省和武漢市自疫情爆發後展現出的治理能力不足，重視不夠仍備受輿論指責。

值得一提的是，疫情重災區武漢曾發生過類似烏龍事件。武漢市在2月24日發佈消息，列舉了可以「出城」的幾類人員。但在當日下午，武漢即宣布上述通告無效。