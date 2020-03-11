【新冠肺炎】湖北繼續延遲學校開學　武漢水電通訊醫療企業可復工

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，湖北政府網站周三（11日）發布推進企業復工復產和人員省內安全流動的事項通告，武漢市涉及重要國計民生的企業可以復工復產。 不過通告同時要求，省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園等繼續延期開學。

截至3月9日，湖北省政府公布的全省市縣疫情風險等級。（湖北日報）

通告指出，全省以縣域為單位，劃分低、中、高風險區，實施分區分級差異化防控，企業分類分時有條件復工復產，具體行業企業實行靈活動態管理。

在武漢市，涉及保障疫情防控必需（醫療器械、檢驗檢測儀器設備、藥品、防護品、消殺用品生產銷售以及原材料配套等）、公共事業運行必需（供水、供電、供熱、油氣、通訊、環衛等）、群眾生活必需、農業生產必需以及其他涉及重要國計民生的企業可以復工復產。對全國、全球產業鏈配套有重大影響的企業，在防控措施到位、防控責任落實的前提下，按程序批准後可以復工復產。春節以來未停工停業的企業可以繼續生產。其他企業先按不早於3月20日24時前復工復產。

武漢「封城」後，漢口沿江大道人車稀少。（新華社）

在武漢市以外其他高風險地區，涉及重要國計民生的企業，金融保險、港口和貨運站場、重點產業鏈配套企業，承擔國家、省市重大工程和重點項目的企業等，可以有序復工復產。春節以來未停工停業的企業可以繼續生產。

在中風險地區，除上述類型企業可以復工復產或繼續生產外，用工和產業鏈配套以本地為主的工業、農業產業化企業，以室外作業為主的建築業企業，法律會計、軟件信息服務等相關服務業企業，可以有序復工復產。

在低風險地區，實行限制清單管理，不在限制清單內的市場主體可以有序復工復產或繼續生產。限制清單內的市場主體，主要包括人員聚集度高、場所相對密閉的影劇院、棋牌室、遊藝廳、書店、網吧、舞廳、酒吧、KTV、公共浴室、足浴店、美容店、健身房、培訓機構、堂食類餐飲等，疫情解除前不得復工復產。

3月1日，旅客在湖北武昌火車站準備乘車。（新華社）

至於人員流動方面，湖北政府要求繼續實施嚴格的離漢離鄂通道管控措施，同時做好滯留在鄂外地人員服務保障工作。中風險、低風險地區人員，憑健康碼「綠碼」，在省內安全有序流動。武漢市以及省內其他高風險地區人員，憑健康碼「綠碼」，可與省內流入地採取「點對點」運輸方式安全有序流動。

在交通運輸方面，中風險、低風險地區的省內客運航班、旅客列車、客運汽車、客輪以及城市公交，在採取必要防控措施的前提下，逐步有序恢復。武漢市以及省內其他高風險地區的客運航班、旅客列車、客運汽車、客輪以及城市公交繼續停運。

此外，省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園等繼續延期開學。具體開學時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。

（湖北省政府網站）