【新冠肺炎】國家博物館公開徵集疫情相關實物：銘記全民抗疫歷史

中國國家博物館11日宣布，為銘記這段「全民抗疫」的歷史事件，見證抗疫艱辛歷程，傳遞抗疫正能量，經研究決定向社會公開徵集「抗疫」過程中形成的具有收藏、研究、展示、紀念價值的代表性實物和資料。

國家博物館公開徵集疫情相關實物。（國家博物館網站）

國家博物館的徵集內容包括六項。一是中央和地方各級政府關於防控疫情所發布的公告、海報、通知、公函及相關請示、批覆、會議紀要等文字資料；二是全國各地在抗擊疫情過程中使用的相關物資、裝備等實物，如醫用工具、醫療設備、物資運輸裝備、宣傳設備等；三是反映全國人民廣泛參與抗擊疫情感人事蹟的實物資料，如一線醫務工作者個人照片、錄音視頻、抗疫日記、請戰書、火線入黨申請書、往來書信、榮譽證書、獎章、錦旗、捐贈證明等。

四是反映各地民眾積極奉獻愛心、全力配合防疫工作的實物資料，如社區街道出入證、工作證、通行證、獻血證、執勤日誌、宣傳條幅、海報、傳單、自救及救人工具、防疫用品等；五是與防疫抗疫相關的各類美術作品、影視作品、文學作品等；六是其它具有重要收藏、研究、展示、紀念價值的實物和資料。

國家博物館指，將以移交、捐贈、徵購三種方式為主徵集，嚴格按照《中華人民共和國文物保護法》《中華人民共和國文物保護法實施條例》《博物館條例》等法律法規進行。經過鑑選決定收藏後，館方將為捐贈單位、個人頒發證書，或以其他適當形式予以銘記、獎勵。