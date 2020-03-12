【泉州欣佳酒店倒塌】最後一具遺體找到共29人死　國務院開展調查

福建泉州鯉城區的欣佳酒店上周六（7日）晚上突然倒塌。據福建交通廣播最新消息，今日（12日）上午11點05分，在坍塌事故發生111個小時後，最後一名受困者被找到，但該受困者已經沒有了生命體徵，消防救援隊員在現場為遺體默哀。

欣佳酒店上周六（7日）突然倒塌。至今日（12日）上午，最後一名受困者被找到，但該受困者已經沒有了生命體徵，消防救援隊員在現場為遺體默哀。（福建交通廣播）

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截至今日上午，現場搜救出受困人員71人，死亡29人（其中27人救出時已無生命體徵，2人送醫搶救無效死亡）。目前已掌握的受困人員已全部救出，現場仍在清理中。

應急管理部微博今日表示，為認真貫徹落實中央領導重要指示精神和批示要求，依據《生產安全事故報告和調查處理條例》（國務院令第493號）有關規定，國務院決定成立福建省泉州市欣佳酒店「3•7」坍塌事故調查組並開展調查工作。國務院安委會辦公室副主任付建華任組長。

欣佳酒店事前是新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）的醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來到當地的人士。據早前報道，昨日（11日）福建省泉州市召開新聞發布會，通報坍塌事故的相關情況。福建泉州市委常委、常務副市長洪自強表示，經初步調查，坍塌的欣佳酒店在建設、改造、審批等方面確實存在嚴重問題。

洪自強稱，已對相關責任人員採取強制措施、財產保全措施，初步調查情況將上交上級調查組。他強調，無論是酒店建設、改造、經營、監管，包括被推薦為集中隔離健康觀察點的每一個環節都不會漏掉，初步調查的情況將全部提交上級調查組。

（綜合報道）