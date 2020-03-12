【新冠肺炎】鍾南山：若各國採取積極措施　疫情有望在6月結束

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，目前在全球多國均出現大規模爆發。國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山今日（12日）表示，若各個國家能響應世衛組織的呼籲，採取國家層面的干預，各國都能動員起來，新冠肺炎疫情有望在6月結束。

鍾南山認為，若各國採取積極措施，疫情有望在6月結束。（中新社）

鍾南山今日下午出席廣東省新冠肺炎疫情和防控工作情況記者會。他表示，現在國內很多省份病例都是「0增長」，說明各地的聯防聯控方面起到了很好的作用。而目前問題主要出現在境外疫情輸入病例防控方面。

他說明道，境外輸入病例很多為無症狀患者，即不存在發燒現象，只有感冒症狀。這種情況說明境外國家對這方面不太重視，中國需要對此進行強化監控。避免境外輸入患者成為新的傳染源，應該做到入境人員14日隔離或對其進行核酸檢測。

鍾南山認為，就算中國確診一個都沒有了，但國外沒控制好的話是不可能勝利的。（路透）

國外有點像早期湖北武漢的情況

談及全球疫情形勢，鍾南山表示，中國目前對疫情已經有了一些體會和教訓，可以讓其他國家少走彎路，減少病死率。

他指出，目前國外確診已有四萬多人，有點像早期湖北武漢的情況。讓其他國家提高警惕，才可能在全球戰勝疫情。就算中國（確診）一個都沒有了，但國外沒控制好的話是不可能勝利的。任何國家都可以採取合適方式來保護老百姓，中國經過這段時間後應該起更大作用，互相的交流和支持非常重要。

鍾南山指出，目前國外確診已有四萬多人，有點像早期湖北武漢的情況。（中新社）

不太可能兩個月內研發出「特效藥」

鍾南山認為，如果各個國家能響應世衛組織的呼籲，採取國家層面的干預，各國都能動員起來，新冠肺炎疫情有望在6月結束。但他強調，這是基於在於各國採取積極措施的情況下做出的評估。如果有些國家並沒有把危害性和傳染性看的很重，進行強烈干預，疫情流行可能還會延長。儘管冠狀病毒在溫度較高的夏天相對不活躍，但疫情多持續一兩個月，對國民經濟等都會有很大影響。

他又提到，世界應對新冠肺炎疫情，加強溝通與交流很重要。兩個月內研發出「特效藥」或找到特殊的辦法是不太可能的。