【新冠肺炎】鍾南山團隊研「採樣機械臂」　代醫護上陣減感染風險

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。目前，核酸檢查是病毒的主要檢測手段，而咽拭子是目前診斷感染在最主要方法採樣方法。然而，咽拭子操作過程中醫務人員須與患者近距離接觸，過程中有交叉感染的風險。 有見及此，國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山的團隊，與中科院瀋陽自動化研究所聯合研究出「新型智能化咽拭子採樣機器人系統」，以機械臂為病人作咽拭子採樣，代替醫護上陣，減低交叉感染的機會。

鍾南山團隊與瀋陽自動化研究所團隊合作，在病區進行機器人試驗。（南山呼吸）

廣州醫科大學附屬第一醫院廣州呼吸健康研究院公眾號「南山呼吸」發文指，「新型智能化咽拭子採樣機器人系統」由蛇形機械臂、雙目內窺鏡、無線傳輸設備和人機交互終端構成。

其中，蛇形機械臂具備靈巧精確的作業能力，並且具備與咽部組織接觸力感知能力，雙目內窺鏡提供高清的3D解剖場景，WIA-FA工業無線網絡保障了控制指令的實時可靠傳輸，力反饋的人機交互終端提供操作沉浸感。機器人以遠程人機協作的方式，可以輕柔、快速地完成咽部組織採樣任務。

一次成功率大於95%

據介紹，該項目於除夕前後啟動。農曆新年期間，整個合作團隊日以繼夜地工作，團隊成員親自充當人體受試者開展人體試驗研究，取得階段性進展，並於2月28日於廣州醫科大學附屬第一醫院正式開始受試者的檢測。至今已開展首期20例受試者的臨床試驗，採集樣本80份。細胞學檢測結果顯示機器人咽拭子採樣可以達到較高的質量，一次成功率大於95%，能夠利用低於醫務人員平均操作力量實現有效的採樣且採樣力度均勻，受試者咽部均無紅腫、出血等不良反應。

項目成果得到廣州市科技局領導的充分肯定。（南山呼吸）

文中提到，該項研究聚焦於與人體組織直接接觸的操作型機器人，可避免醫務人員感染、提升生物樣本採集的規範性、保證標本質量。成果得到廣州市科技局領導的充分肯定。