【新冠肺炎】華春瑩用日文發Tweet打氣　配以少女漫畫和中文詩句

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，其中日本疫情日益加劇。中國外交部新聞司司長兼發言人華春瑩上月開通個人Twitter後，本月兩度以日文發Tweet，為日本加油打氣。

華春瑩用日文發Tweet打氣，配以少女漫畫和中文詩句。（華春瑩Twitter）

華春瑩的Twitter（@SpokespersonCHN）周日（8日）貼出一幅漫畫，畫中一名戴口罩的短髮少女被粉色的櫻花包圍。她用中文寫下「霧盡風暖，櫻花將燦」的詩句，隨後又用日文寫道：「暖風知花近，讓我們一起迎接無憂無慮的春天吧！」貼文收到逾2000名網民點讚。

在上周日（1日），華春瑩在Twitter上也曾發文，引用春秋時期典籍《鄧析子．無厚篇》中的「救患若一，所憂同也」。據悉，書中前文是「同舟渡海，中流遇風」，有「同舟共濟，共渡難關」之意。華春瑩隨後也用日文寫道，「想要幫助需要幫助的人，中日兩國在這一點上是相同的。希望面臨著相同考驗的日本的各位，能夠接受中國的這份心意」。

內地爆發新冠肺炎疫情後，日本在捐贈物資上附上「山川異域、風月同天」、「豈曰無衣，與子同裳」等詩句，引起兩國網民熱議。中國駐日大使孔鉉佑2月13日曾發表題為「鄰裏之道 守望相助」的文章說，中日兩國同處漢字文化圈，日本民眾用這寥寥數語傳遞了別樣的溫情和感動。

（綜合報道）